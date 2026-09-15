인민정, '재혼' ♥김동성 밀린 양육비 대신 갚는다 "공구 시작"

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[스포츠조선 김수현기자] 전 쇼트트랙 국가대표 김동성의 아내 인민정이 공동구매를 시작하며 그 수익을 김동성이 책임져야 할 양육비 변제에 보태겠다고 밝혔다.

15일 인민정은 자신의 SNS를 통해 "오랜만에 인사드려요. 앞으로 공동구매를 신중하게 준비해서 오픈하려고 합니다"라며 근황을 전했다.

이어 "제가 할 수 있는 일부터 하나씩 차근차근 해나가며, 맡은 책임을 다하고 싶다는 마음으로 조심스럽게 다시 시작하려 한다"며 "건설 현장 일도 열심히 하고 있다"고 밝혔다.

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특히 인민정은 앞으로 진행할 공동구매에서 발생하는 수익을 김동성의 양육비 변제에 사용하겠다는 뜻을 분명히 했다.

그는 "앞으로 오픈하게 될 공동구매에서 발생하는 순수익은 양육비 변제에 보태겠다"며 "김동성(배우자) 씨가 책임을 다하는 그날까지 저도 옆에서 더더더 최선을 다하겠다"고 말했다.

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그러면서 "한 번에 모든 것을 해결할 수는 없겠지만, 작은 실천이라도 멈추지 않고 이어가겠다. 앞으로도 말보다 행동으로 보여드리며, 제가 해야 할 책임을 잊지 않고 꾸준히 노력하겠다"고 강조하며 "늘 지켜봐 주시고 응원해주시는 분들께 진심으로 감사드린다"고 덧붙였다.

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김동성은 과거 양육비 미지급 문제로 논란의 중심에 선 바 있다.

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김동성은 2004년 결혼해 두 아이를 얻었으나 2018년 이혼했다. 이후 자녀 양육비로 매달 300만 원을 지급하기로 했지만 장기간 이를 이행하지 않아 2020년 양육비 미지급자 명단인 '배드파더스'에 이름이 공개됐다.

이후 생활고를 이유로 법원에 양육비 감액을 신청해 월 160만 원으로 조정받았지만, 이마저도 제때 지급하지 않아 감치 처분을 받았다. 감치 결정 직후 일부 미지급 금액을 납부했으나 이후에도 양육비 지급이 계속 지연된 것으로 알려졌다.

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김동성 측은 재산을 숨겼다는 의혹에 대해서는 사실이 아니라는 입장을 밝혀왔다. 김동성은 과거 인민정의 SNS 계정을 통해 "현재 재산이라고 할 만한 것은 전혀 없고 통장까지 압류된 신용불량자 상태"라고 주장한 바 있다.

한편 김동성은 2021년 TV조선 예능 프로그램 '우리 이혼했어요'에 인민정과 함께 출연했으며, 같은 해 혼인신고를 마쳐 법적 부부가 됐다.

이하 인민정 SNS 글 전문

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안녕하세요, 인민정입니다. 오랜만에 인사드려요.

앞으로 공동구매를 신중하게 준비해서 오픈하려고 합니다

제가 할 수 있는 일부터 하나씩 차근차근 해나가며, 맡은 책임을 다하고 싶다는 마음으로 조심스럽게 다시 시작하려합니다.

건설현장일도 열심히 하고 있습니다^^

앞으로 오픈하게될 공동구매에서 발생하는 순수익은 양육비 변제에 보태겠습니다.

김동성(배우자)씨가 책임을 다하는 그날까지 저도 옆에서 더더더. 최선을 다하겠습니다!

한 번에 모든 것을 해결할 수는 없겠지만, 작은 실천이라도 멈추지 않고 이어가겠습니다. 앞으로도 말보다 행동으로 보여드리며, 제가 해야 할 책임을 잊지 않고 꾸준히 노력하겠습니다.

늘 지켜봐 주시고 응원해주시는 분들께 진심으로 감사드립니다.

shyun@sportschosun.com