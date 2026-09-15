전원주, 출연료 갈등 폭로 후 악플 쏟아지자..63년 지기 사미자 "많이 아껴주세요"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 사미자가 동료 배우 전원주를 둘러싼 논란이 계속되는 가운데 오랜 친구를 향한 변함없는 우정을 드러냈다.

최근 사미자의 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에는 '63년 지기 내 친구 전원주 아직 괜찮아요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 전원주는 최근 유튜브 활동을 중단하게 된 이유를 직접 밝혔다.

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앞서 전원주가 출연하던 유튜브 채널 '전원주인공' 제작진은 지난달 채널 운영을 종료한다고 알렸다. 당시 제작진은 "제작진과 소속사의 단순한 계약 종료"라고 설명했다.

하지만 전원주는 사미자의 유튜브를 통해 다른 이야기를 꺼냈다. 그는 "내가 출연료 좀 올리려고 했더니 그만두겠대서 '그냥 하자'고 했다"며 출연료 문제로 제작진과 갈등이 있었음을 털어놨다.

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이 같은 사실이 알려진 뒤 전원주를 향한 누리꾼들의 다양한 반응이 이어졌고, 일부 댓글에서는 비판적인 목소리도 나왔다.

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이에 사미자가 직접 친구를 감싸고 나섰다. 사미자는 지난 14일 해당 영상 댓글에 "제 친구 원주...63년 많은 일이 있었지만 참 좋은 친구 입니다 많이 아껴주세요"라고 남겼다.

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jyn2011@sportschosun.com