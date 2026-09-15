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네오위즈 '고양이와 스프', 영풍문고와 팝업스토어 연다

남정석 기자

구글 선호 매체로 추가

입력

네오위즈 '고양이와 스프', 영풍문고와 팝업스토어 연다

네오위즈의 모바일 방치형 게임 '고양이와 스프'가 영풍문고와 손잡고 오프라인 공간으로 활동 영역을 넓힌다. 게임 속 고양이와 스프를 직접 체험하고 관련 굿즈도 만날 수 있는 형태로, 게임 이용자뿐 아니라 서점 방문객까지 겨냥했다.

네오위즈는 자사가 퍼블리싱하는 힐링 모바일 방치형 게임 '고양이와 스프(Cats & Soup)'와 영풍문고의 컬래버레이션 팝업스토어를 열었다고 15일 밝혔다.

'책장 사이에서 만난 고양이와 스프'를 주제로 한 이번 팝업스토어는 오는 10월 11일까지 영풍문고 여의도IFC몰점 내 갤러리 아카이브존에서 운영된다. 게임의 편안한 분위기와 영풍문고의 문화·휴식 공간을 결합해 기존 이용자는 물론 직장인과 쇼핑객 등 일반 방문객도 게임 IP를 부담 없이 접할 수 있도록 꾸몄다.

현장에는 게임에서 스프를 끓이는 고양이 '키키'와 사진을 찍을 수 있는 포토존이 마련됐다. 게임의 힐링 BGM을 들으며 빈백에 앉아 책을 읽거나 휴식을 취할 수 있는 공간도 운영한다. 팝업스토어 전용 프레임을 활용한 포토부스와 함께 굿즈존에서는 이번 행사에서 처음 공개되는 '고양이와 스프' 상품을 전시·판매한다.

구매 금액에 따른 혜택도 제공한다. 영풍문고에서 일반 도서를 포함한 상품을 1만 원 이상 구매하면 '고양이와 스프' 인게임 아이템 쿠폰이 포함된 책갈피를 받을 수 있다. 3만 원 이상 구매하면 전용 포토부스 이용권이 추가로 제공된다. 기존 팬들을 위한 별도 이벤트도 마련했다. 현장에서 게임 내 고양이를 40마리 이상 보유하고 있다는 사실을 인증하면 '베테랑 집사를 위한 컬렉션 배지'를 받을 수 있다.

온라인과 오프라인을 연계한 이벤트도 진행된다. 영풍문고 컬처페이지에서 '고양이와 스프' 컬처 상품을 신청하고 알림톡을 받은 회원은 팝업스토어에서 포토카드 3종을 수령할 수 있다. 주말에는 '키키' 인형탈을 쓴 캐릭터가 현장에 등장해 방문객과 포토타임을 진행한다. SNS 인증 이벤트에 참여한 방문객에게는 포토부스 이용권을 추가로 증정한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

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