네오위즈 '고양이와 스프', 영풍문고와 팝업스토어 연다

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네오위즈의 모바일 방치형 게임 '고양이와 스프'가 영풍문고와 손잡고 오프라인 공간으로 활동 영역을 넓힌다. 게임 속 고양이와 스프를 직접 체험하고 관련 굿즈도 만날 수 있는 형태로, 게임 이용자뿐 아니라 서점 방문객까지 겨냥했다.

네오위즈는 자사가 퍼블리싱하는 힐링 모바일 방치형 게임 '고양이와 스프(Cats & Soup)'와 영풍문고의 컬래버레이션 팝업스토어를 열었다고 15일 밝혔다.

'책장 사이에서 만난 고양이와 스프'를 주제로 한 이번 팝업스토어는 오는 10월 11일까지 영풍문고 여의도IFC몰점 내 갤러리 아카이브존에서 운영된다. 게임의 편안한 분위기와 영풍문고의 문화·휴식 공간을 결합해 기존 이용자는 물론 직장인과 쇼핑객 등 일반 방문객도 게임 IP를 부담 없이 접할 수 있도록 꾸몄다.

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현장에는 게임에서 스프를 끓이는 고양이 '키키'와 사진을 찍을 수 있는 포토존이 마련됐다. 게임의 힐링 BGM을 들으며 빈백에 앉아 책을 읽거나 휴식을 취할 수 있는 공간도 운영한다. 팝업스토어 전용 프레임을 활용한 포토부스와 함께 굿즈존에서는 이번 행사에서 처음 공개되는 '고양이와 스프' 상품을 전시·판매한다.

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구매 금액에 따른 혜택도 제공한다. 영풍문고에서 일반 도서를 포함한 상품을 1만 원 이상 구매하면 '고양이와 스프' 인게임 아이템 쿠폰이 포함된 책갈피를 받을 수 있다. 3만 원 이상 구매하면 전용 포토부스 이용권이 추가로 제공된다. 기존 팬들을 위한 별도 이벤트도 마련했다. 현장에서 게임 내 고양이를 40마리 이상 보유하고 있다는 사실을 인증하면 '베테랑 집사를 위한 컬렉션 배지'를 받을 수 있다.

온라인과 오프라인을 연계한 이벤트도 진행된다. 영풍문고 컬처페이지에서 '고양이와 스프' 컬처 상품을 신청하고 알림톡을 받은 회원은 팝업스토어에서 포토카드 3종을 수령할 수 있다. 주말에는 '키키' 인형탈을 쓴 캐릭터가 현장에 등장해 방문객과 포토타임을 진행한다. SNS 인증 이벤트에 참여한 방문객에게는 포토부스 이용권을 추가로 증정한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com