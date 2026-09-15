故 오요안나, 오늘(15일) 2주기…MBC 추모 공간 마련 "함께했던 시간 기억"

사진출처=故 오요안나

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[스포츠조선 정빛 기자] MBC 기상캐스터 고(故) 오요안나가 세상을 떠난 지 2년이 흘렀다.

15일은 고 오요안나가 세상을 떠난 지 2년이 되는 날이다. MBC는 고인의 2주기를 맞아 지난 14일부터 오는 20일까지 일주일간을 추모 주간으로 지정하고, 서울 마포구 상암동 본사 경영센터 1층에 추모 공간을 마련해 고인을 기린다.

MBC 측은 추모 공간에 대해 "고인을 기리며 함께했던 시간을 기억하고 애도의 마음을 나누는 장소가 될 것"이라고 밝혔다.

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고 오요안나는 2024년 9월 15일 세상을 떠났다. 향년 28세. 고인의 사망 소식은 약 3개월 뒤인 같은 해 12월 뒤늦게 알려졌다.

이후 고인의 휴대전화에서 원고지 17장 분량의 유서와 녹취, 메시지 등이 발견되면서 생전 직장 내 괴롭힘을 당했다는 의혹이 제기됐다. 유서에는 일부 동료 기상캐스터들로부터 괴롭힘을 당했다는 취지의 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

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유족은 진상 규명과 MBC의 공식 사과를 요구했다. 논란이 커지자 MBC는 진상조사위원회를 꾸려 자체 조사에 나섰고, 이후 프리랜서 기상캐스터 제도를 폐지하고 '기상기후 전문가' 제도를 도입해 정규직으로 채용하는 방식으로 전환했다. 고인에게는 명예 사원증을 전달하기도 했다.

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고용노동부도 MBC를 상대로 특별근로감독을 실시했다. 조사 결과 고인에게 업무상 적정 범위를 넘어선 괴롭힘 행위가 있었다고 판단했다. 다만 고인을 근로기준법상 근로자로 보기 어렵다고 판단하면서 근로기준법상 직장 내 괴롭힘 금지 규정은 적용하지 않았다.