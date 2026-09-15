엔씨 '길드워2', 확장팩 마지막 업데이트 '코드 오브 크리에이션' 출시

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엔씨의 북미 개발 스튜디오 아레나넷이 '길드워2' 여섯 번째 확장팩의 마지막 대규모 업데이트를 선보인다. 신규 지역과 레이드, 미니 던전 등을 추가하며 지난해 10월 시작된 확장팩 콘텐츠를 마무리한다.

엔씨는 온라인 MMORPG '길드워2(Guild Wars 2)'의 최신 확장팩 '비전 오브 이터니티(Visions of Eternity)' 마지막 대규모 업데이트 '코드 오브 크리에이션(Code of Creation)'을 15일(현지시각) 북미·유럽 지역에 출시한다고 밝혔다.

'길드워2'는 엔씨의 북미 개발 스튜디오 아레나넷이 개발한 MMORPG다. 지난해 10월 출시된 '비전 오브 이터니티'는 분기별 대규모 업데이트 방식으로 콘텐츠를 확장해 왔다. 이번 업데이트는 지난 5월 공개된 '디 온리 웨이(The Only Way)'에 이어 확장팩의 마지막 이야기를 다룬다.

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이용자는 신규 탐험 지역 '레이스프링 할로우스(Leyspring Hollows)'에서 카스토라(Castora) 섬을 둘러싼 이야기의 결말을 확인할 수 있다. 지역을 탐험하면서 새로운 숙련도를 익히고 신규 방어구와 무기 세트 등 각종 보상도 얻을 수 있다.

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협동 콘텐츠도 추가된다. 10인 규모 레이드와 최대 50인이 참여하는 컨버전스 형태로 제공되는 '넥서스 오브 이터니티(Nexus of Eternity)'가 대표적이다. 같은 이름을 사용하지만 레이드와 컨버전스는 참여 인원과 공략 방식이 서로 다른 별개의 콘텐츠로 구성된다. 향후에는 상위 난이도의 챌린지 모드도 추가될 예정이다. 최대 5명이 함께 플레이할 수 있는 미니 던전 프랙탈 '솔리터리 쓰론(Solitary Throne)'도 새롭게 선보인다.

이밖에 신규 전설 등급 무기 '웨이지스 오브 스타즈(Wages of Stars)'와 캐릭터 빌드를 확장할 수 있는 신규 유물(Relics), 새로운 시즌 보상을 제공하는 '마법사의 금고(Wizard's Vault)' 등이 추가된다.

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이번 업데이트를 통해 '비전 오브 이터니티'는 출시 당시 예고했던 신규 지역 2종과 10인 레이드, 전설 등급 장비 등의 주요 콘텐츠를 모두 선보이게 됐다. 확장팩 구매자는 별도의 추가 비용 없이 이번 업데이트 콘텐츠를 이용할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com