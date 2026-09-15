소유진, 재혼 가정 조언하다 15세 연상 ♥백종원 소환 "너무 아저씨랑 살아"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 소유진이 재혼 가정의 갈등을 다루던 중 15세 연상의 남편 백종원을 언급해 웃음을 자아냈다.

지난 14일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥')에서는 지난주에 이어 재혼 가정 '1순위 부부'의 두 번째 이야기가 공개됐다.

이날 방송에서는 가족과 단절된 채 방 안에서 홀로 지내는 17세 첫째와 새아빠인 남편 사이에 7년간 쌓인 오해와 상처가 공개됐다.

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이날 그동안 자신의 행동을 되돌아본 남편은 진심을 담은 영상편지를 통해 첫째에게 미안한 마음을 전했다. 이를 지켜본 장동민과 소유진은 따뜻한 위로와 조언을 건넸다.

특히 소유진은 남편과 첫째 아들의 나이 차이를 오히려 관계 개선의 강점으로 활용해보라고 조언했다.

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소유진은 "저 같은 경우에는 사실 남편분이 형 같고 오빠 같은 게 오히려 강점이 될 수 있다"고 말했다.

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이어 "남편분이 첫째 아들과 17~18살 정도밖에 차이가 안 난다. 진짜 형이다. 그러니까 이걸 강점으로 가지고 가서 형 같은 아빠처럼 해보셔라"고 진심 어린 조언을 건넸다.

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그러던 중 소유진은 자신보다 15살 연상인 백종원과의 결혼생활을 빗댄 농담으로 분위기를 풀었다.

소유진은 자신의 남편 백종원을 떠올리며 "저는 또 너무 아저씨랑 사니까"라고 농담을 던져 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. .

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한편 소유진은 2013년 외식사업가 겸 방송인 백종원과 결혼했다. 두 사람은 슬하에 1남 2녀를 두고 있다. 1981년생인 소유진과 1966년생인 백종원은 15살 나이 차이가 난다.

shyun@sportschosun.com