"이봉원, ♥박미선과 사랑 다시 싹텄다"...암투병 후 완전히 달라진 삶

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 이봉원이 아내 박미선의 암 투병 이후 달라진 자신의 삶과 부부 관계에 대해 털어놨다.

지난 14일 유튜브 채널 '롤링썬더'의 '신여성' 코너에는 이봉원이 출연해 박미선의 암 투병과 그 이후의 일상에 대한 이야기를 전했다.

이날 이봉원의 모습을 본 이경실은 "오빠가 저번에 봤을 때보다 얼굴이 굉장히 좋아졌다. 지금 마음적으로 굉장히 편한가 보다. 예전에 봤을 때보다 굉장히 편안한 인상이 됐다"며 반가워했다.

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이봉원이 쑥스러워하자 조혜련은 "미선 언니가 그러더라. 두 사람의 사랑이 다시 싹 텄다고"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 이봉원은 "처음에 1년 전만 해도 걱정거리가 많았는데 아내가 많이 편해졌다. 일단 사람이 마음이 편하면 얼굴에 나타난다고 하지 않냐"고 말했다. 박미선의 암 투병으로 함께 힘든 시간을 보냈던 이봉원 역시 아내의 상황이 한결 나아지면서 마음의 여유를 되찾은 것으로 보인다.

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박미선은 지난 2024년 12월 유방암 초기 진단을 받은 뒤 방송 활동을 잠시 중단했다. 이후 수술과 항암 치료 16회, 방사선 치료를 마치고 현재 꾸준히 건강을 관리하며 회복 중에 있다.

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아내의 병세 호전으로 한층 편안해진 이봉원의 모습, 조혜련은 평소 연예계에서 소문난 주당으로 알려진 그에게 "옛날보다 술은 좀 줄었냐"고 물었다.

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이봉원은 "옛날보다 술이 많이 줄었다"며 "옛날에는 내가 1년에 술을 380번 정도 먹었다. 365일이 1년인데 380번인 게 낮술이 있으니까 두 번 쳐준다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

그러면서 "지금은 일주일에 한두 번 정도 마신다. 이제 쓸데없이 먹진 않는다. 일이 있어야 먹는다"고 말했다.

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실제로 술을 마시는 횟수가 크게 줄었다는 이봉원의 말에 이경실은 그의 얼굴빛에도 변화가 있다고 짚었다. 이경실은 "지금 오빠가 전혀 분장 안 한 얼굴이지 않냐. 얼굴 색깔이 다르다. 옛날하고 다르다. 건강해 보인다"고 말했다.

아내의 투병을 계기로 이봉원 역시 자신의 생활을 돌아보고 건강과 일상을 관리하는 모습이다. 한층 편안해진 표정과 달라진 음주 습관에 주변에서도 변화가 느껴진다는 반응을 보였다.

한편 이봉원은 1993년 박미선과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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shyun@sportschosun.com