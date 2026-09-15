요리 시뮬게임 '쿠킹 어드벤처', PC 버전 스팀 정식 출시 앞두고 무료 데모 공개

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비피엠지가 글로벌 누적 3300만 다운로드를 기록한 요리 시뮬레이션 게임 '쿠킹 어드벤처'의 PC 버전을 선보인다. 모바일에서 검증된 게임성을 PC 환경에 맞춰 다듬고, 정식 출시 전 이용자 반응을 확인하는 데모를 먼저 공개했다.

블록체인·AI 기업 비피엠지는 요리 시뮬레이션 게임 '쿠킹 어드벤처'의 스팀 PC 버전 정식 출시에 앞서 데모 버전을 공개했다고 15일 밝혔다. '쿠킹 어드벤처'는 다양한 테마의 레스토랑을 운영하며 손님의 주문에 맞춰 음식을 만들고 제공하는 게임이다. 모바일 버전은 전 세계에서 3300만 다운로드를 기록했으며, 국내에서는 '마이리틀셰프', 해외에서는 '쿠킹 어드벤처'라는 이름으로 서비스되고 있다.

이번 스팀 데모에서는 '그릴 하우스'와 '스시 하우스' 등 2개 레스토랑을 운영할 수 있다. 각 레스토랑마다 10개씩 총 20개 스테이지를 제공해 서로 다른 콘셉트의 매장을 운영하며 게임의 핵심 플레이를 미리 경험할 수 있도록 했다.

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PC 버전은 모바일 버전의 기본적인 게임 구조를 유지하면서 조작 방식과 플레이 환경을 PC에 맞게 조정했다. 데모는 스팀 내 '쿠킹 어드벤처' 페이지에서 무료로 이용할 수 있으며, 정식 버전의 위시리스트 등록도 가능하다. 비피엠지는 오는 11월 '쿠킹 어드벤처' PC 정식 버전을 출시할 예정이다. 정식 버전에는 12개 레스토랑과 총 540개 스테이지를 비롯해 쿠킹 대회와 랭킹 경쟁 등 다양한 콘텐츠가 포함된다.

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회사 측은 정식 출시 전 데모 이용자들의 의견을 수렴해 완성도를 높이는 한편, 홍보 영상 공개와 인플루언서 협업 등을 순차적으로 진행할 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com