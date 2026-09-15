'♥김해준' 김승혜, 36주 되자 확 불러온 배..단추 터졌다 "이거 임부복 맞죠?"

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 김승혜가 임신 36주 차 근황을 공개하며 만삭의 볼록한 배를 드러냈다.

김승혜는 15일 자신의 계정에 "유미언니... 이거 임부복 맞죠?"라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

사진 속 김승혜는 아유미가 선물한 것으로 보이는 원피스 형태의 임부복을 입고 거울 앞에서 사진을 촬영하고 있다. 한 손으로 머리를 감싼 채 자신의 모습을 바라보는 가운데, 배 부분의 단추 하나가 잠기지 않은 모습이 눈길을 끈다.

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만삭에 가까워지면서 배가 부쩍 커진 탓에 임부복조차 여유 있게 맞지 않는 상황이 된 것. 잠기지 않은 단추 사이로 드러난 선명한 D라인이 임신 후반부에 접어든 김승혜의 근황을 실감하게 했다.

김승혜는 사진과 함께 "이제 배가 엄청 나오기 시작한다. 36주"라고 덧붙였다. 출산을 얼마 남겨두지 않은 가운데 만삭의 일상을 유쾌하게 공개하며 팬들의 관심을 모았다.

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한편, 김승혜는 지난 2024년 동료 코미디언 김해준과 결혼했다. 김승혜는 현재 임신 중으로 오는 10월 출산 예정이다.

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jyn2011@sportschosun.com