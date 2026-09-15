이세영, 친구 남동생 사기에 이용당해 분통 "생활고 때문에 미쳤다고, 현재 수감 중"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 이세영이 지인의 사기에 이용당했다며 분통을 터뜨렸다.

14일 이세영의 유튜브 채널 '영평티비'에서는 '친구 동생한테 사기 당했습니다..'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이세영은 "어이없는 일이 있었다. 친했던 친구의 남동생이 저한테 사기를 쳤다. 지금은 감옥에 갔지만 어이없고 충격적인 사건이었다"며 "중학교 때부터 친구였다. 그 남동생은 초등학교 때부터 본 거다. 그 친구랑 좀 멀어지고 남동생이랑도 개인적으로 연락할 일이 없어 잊고 살았다"고 운을 뗐다.

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이세영은 "어느날 갑자기 그 동생한테 DM으로 연락이 왔다"며 "자기가 방송국 PD가 됐다 하더라. 상암동에 자주 가는데 누나 생각이 나서 연락을 드렸다더라"라고 밝혔다.

이에 이세영은 안부인사를 나누며 연락처까지 줬다고. 이세영은 "자기가 MBC 직원이 됐다면서 내가 물어보지도 않았는데 사원증을 보내면서 다음에 프로그램 같이 해볼 수 있게 열심히 하겠다더라"라며 "그 뒤로 기억 속에서 잊혀져 가던 어느날 모르는 사람한테 DM이 왔다. '혹시 이 사람 아냐'면서 그 동생의 사원증을 보내더라. 무슨 일이냐 하니까 이 분이 저와 친하다 하면서 '자기 MBC PD라 아이돌 콘서트 티켓을 받을 수 있어서 싸게 양도를 한다'는 식으로 사기를 쳤나 보다"라고 토로했다.

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이세영은 "사원증 같은 건 AI로 만들 수 있지 않냐. 구할 수 없는 표를 말도 안 되는 가격에 파니까 믿지 못해서 연락을 한 거다. 사람들이 못 믿겠다 하면 나와 DM한 걸 보여주면서 '나 개그우먼 이세영이랑 친하다' 하면서 사기를 치고 다녔던 거다. 결국 나한테 연락한 이유는 사기 치려고 연락했던 거다"라고 분통을 터뜨렸다.

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이세영은 "다른 사람한테도 사기 당했다고 연락이 올 거 같아서 사기 패턴을 알려고 대화 내역을 봤다. 돈을 보내고 티켓을 달라 하니까 '내일 받기로 했다', '내일 모레 받기로 했다'는 식으로 차일피일 미루다 결국 도망쳤다는 거다. 이분은 돈을 보냈고 티켓을 받아야 되는데 연락이 안 되니까 나랑 친하다 한 걸 떠올려서 DM을 보냈다는 거다"라고 밝혔다.

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이에 동생한테 연락을 했다는 이세영. 이세영은 "고소 얘기까지 하자 생활고 때문에 너무 힘들어서 미친 거 같다고 죄송하다더라. 2~3일 뒤에 피해자한테 연락이 와서 돈을 돌려받았다더라"라고 밝혔다. 하지만 동생의 사기 행각은 계속됐다고. 이세영은 "나중에 친구들한테 듣기로는 계속 사기를 쳤나 보다. 그래서 감옥에 갔다더라"라며 "나는 너무 충격 받았다. 초등학교 때 순수했던 모습만 알고 있었는데 과연 어떤 삶이 그 순수했던 친구를 사기꾼으로 살게 만든 건지 마음도 아팠다"고 털어놨다.

wjlee@sportschosun.com