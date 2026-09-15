카카오게임즈, 미투온 980억원에 인수…글로벌 캐주얼 게임으로 포트폴리오 확대

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카카오게임즈가 글로벌 캐주얼 게임 기업 미투온을 인수한다. 이미 글로벌 시장에서 사업성과와 수익성을 입증한 회사를 품어 장르와 지역을 동시에 넓히겠다는 전략이다. 새 경영체제 출범 이후 첫 대형 인수합병(M&A)이라는 점에서도 의미가 있다.

카카오게임즈는 15일 이사회를 열고 미투온 지분 39.56%를 약 980억원에 인수하기로 결의했다고 밝혔다. 인수 이후 카카오게임즈는 미투온의 경영권을 확보하고 최대주주에 오른다.

이번 인수로 카카오게임즈의 게임 사업 포트폴리오에도 변화가 예상된다. 미투온은 소셜카지노와 캐주얼 게임, 마인드스포츠 등 비교적 캐주얼한 장르를 중심으로 글로벌 서비스를 이어온 만큼, 기존 카카오게임즈가 보유한 게임 라인업과 장르 구성이 한층 넓어질 것으로 보인다.

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특히 해외 사업 기반을 단숨에 확보할 수 있다는 점이 눈에 띈다. 미투온은 아시아를 비롯해 북미와 유럽 등에서 게임을 서비스하고 있으며, 지난해 전체 매출 가운데 해외 매출 비중이 80%를 넘었다. 카카오게임즈가 자체적으로 해외 시장을 확대하는 방식과 함께 이미 현지에서 사업 기반을 갖춘 회사를 활용하는 선택지를 확보한 셈이다.

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미투온은 2010년 설립된 글로벌 게임 기업으로 2016년 코스닥에 상장했다. 지난해 연간 매출 약 1209억원, 영업이익 약 126억원을 기록했다. 산하에는 고스트스튜디오와 ACE Interactive Holdings Limited 등을 두고 있으며 북미와 유럽을 중심으로 사업 영역을 확대하고 있다.

게임 외 콘텐츠 사업도 인수 이후 시너지를 기대할 수 있는 영역이다. 미투온은 드라마와 웹툰, 웹소설 등으로 사업을 넓혀왔으며, 카카오게임즈는 미투온이 보유한 IP와 콘텐츠를 활용해 게임 사업과의 결합을 추진한다는 계획이다. 중국 지역 개발 스튜디오와의 공동 개발 등 양사 역량을 결합한 신규 사업도 검토한다.

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재무적인 측면에서도 카카오게임즈가 미투온 인수를 선택한 배경으로 꼽힌다. 미투온은 안정적인 이익을 내고 있는 회사인 만큼 신작 성과에 따라 실적 변동성이 커지는 게임 사업에 기존 사업과 다른 수익 기반을 추가할 수 있다. 카카오게임즈가 이번 거래를 통해 단순한 외형 확대보다 장르·지역 다변화와 이익 기반 확보를 함께 노린 이유다.

이시우 카카오게임즈 대표는 "이번 인수는 새 경영체제 하에 사업성과와 수익성이 검증된 인수합병 전략을 실행한 첫 행보"라며 "앞으로도 카카오게임즈의 미래를 위한 M&A는 지속해 나갈 것"이라고 말했다. 이어 "미투온이 보유한 다양한 IP 콘텐츠 영역으로의 확장뿐 아니라 중국 지역의 개발 스튜디오와의 공동 개발 등 다각도 방면으로 시너지를 창출해 나가겠다"고 덧붙였다.

손창욱 미투온 대표는 "국내외 서비스 역량과 경험을 갖춘 카카오게임즈와 전략적 파트너가 되어 기쁘다"며 "앞으로 카카오게임즈와의 긴밀한 협력으로 글로벌 시장에서 K콘텐츠 사업을 선도해 나가겠다"고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com