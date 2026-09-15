10월 8일 출시되는 카카오게임즈 '도깨비의세계'…K판타지 세계관 공개

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카카오게임즈가 슈퍼캣의 신작 '도깨비의세계' 정식 출시를 앞두고 게임의 세계관과 주요 콘텐츠를 공개했다. 한국 설화를 기반으로 한 세계관에 도트 그래픽과 3D 배경을 결합한 독특한 비주얼이 특징이다.

카카오게임즈는 슈퍼캣이 개발 중인 2.5D MMORPG '도깨비의세계'의 오는 10월 8일 정식 출시에 앞서 브랜드 사전등록 페이지를 통해 게임의 핵심 세계관과 인게임 정보를 공개했다고 밝혔다.

'도깨비의세계'는 인기 웹소설 IP '멸귀수도전'을 기반으로 한국의 전통 설화와 도깨비, 귀물 등 민속 소재를 현대적으로 재해석한 작품이다. 동양 판타지를 바탕으로 한국적인 정서와 조형미를 담았으며, 2D 도트 캐릭터와 3D 배경을 결합한 2.5D 그래픽을 구현했다.

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특히 마을 곳곳의 기와와 석등, 장승 등 한국적인 오브젝트를 도트 아트로 표현해 게임의 분위기를 살렸다. 캐릭터에는 실시간 3D 조명과 그림자 효과를 적용해 시간과 광원에 따라 외형과 입체감이 달라지도록 연출했다.

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슈퍼캣이 도트 그래픽 기반 게임을 개발하며 축적한 기술과 노하우를 활용해 도깨비와 요괴 등 전통 설화 속 존재를 표현한 것도 특징이다. 단순히 3D 배경에 2D 캐릭터를 배치하는 방식에서 벗어나 캐릭터와 주변 환경이 어우러지는 화면을 구현했다.

최근 업데이트된 사전등록 페이지에서는 게임 필드와 다양한 콘텐츠의 일부도 확인할 수 있다. 호랑이 형태의 요괴를 상대하는 전투 장면을 비롯해 낚시를 즐기거나 집 앞마당에 모여 다른 캐릭터들과 소통하는 모습 등이 공개됐다.

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전투 외 활동을 함께 보여준 것은 '도깨비의세계'가 사냥과 성장에만 집중된 MMORPG와 차별화하려는 지점으로 풀이된다. 이용자들이 게임 속에서 낚시와 커뮤니티 등 일상적인 활동을 즐길 수 있도록 생활형 콘텐츠를 함께 구성했다.

게임의 세계관은 '도사'를 중심으로 전개된다. 영기에 감응해 특별한 힘을 얻고 신수와 인연을 맺은 인간은 세상의 순리를 수호하는 도사가 된다. 이용자는 도사가 되어 세상의 평화를 위협하는 몬스터와 요괴에 맞서 싸우고 궁극적으로 선계에 도달하는 것을 목표로 한다.

카카오게임즈 관계자는 "사전등록 페이지를 통해 '도깨비의세계'가 가진 독독적인 아트 스타일과 몰입감 높은 세계관, 그리고 이용자분들이 즐길 수 있는 다채로운 플레이 요소를 순차적으로 선보이고 있다"며 "한국 설화를 바탕으로 한 차별화된 K판타지 재미와 완성도 높은 게임 서비스를 제공하기 위해 정식 출시 전까지 서비스 최적화 및 막바지 개발 작업에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com