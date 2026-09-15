스마일게이트 스토브, TGS 2026서 신작 '사이코 슬루스' 공개

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스마일게이트 스토브가 '도쿄게임쇼 2026'에서 공동 퍼블리싱 신작 '사이코 슬루스'를 처음 선보인다. 인지 장애를 소재로 한 심리 미스터리에 실시간 추리 시스템을 결합한 작품으로, 현장에서 데모를 통해 게임의 주요 특징을 체험할 수 있다.

스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 '스토브'는 17일부터 21일까지 일본 지바현 마쿠하리 메세에서 열리는 '도쿄 게임쇼(TGS) 2026'에서 공동 퍼블리싱 신작 '사이코 슬루스(Psycho-Sleuth)'를 공개한다고 15일 밝혔다.

'사이코 슬루스'는 포세포(PHOSEPO)가 개발하고 써마이트 게임즈와 스마일게이트 스토브가 공동 퍼블리싱하는 심리 미스터리 비주얼 노벨이다. TGS 스마일게이트 스토브 부스에서 데모 버전을 직접 플레이할 수 있다.

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게임은 인지 장애를 앓고 있는 13명의 인물이 치명적인 데스 게임에 갇히면서 시작된다. 각 캐릭터가 가진 고유 능력인 '병능'이 추리 시스템의 핵심으로, 범인은 이 능력을 활용해 이용자의 시야와 조작을 실시간으로 왜곡한다.

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이용자는 '변론 모드'에서 사건을 조사하고 캐릭터들의 말과 상황 속 모순을 찾아내야 한다. 거짓말이 바이러스처럼 퍼지는 상황에서 인물들의 뒤틀린 인지 속을 파고들어 사건의 흑막에 숨은 살인자를 밝혀내는 것이 목표다.

방대한 서사도 게임의 주요 특징이다. 50만 자 이상의 시나리오와 주요 장면 풀 보이스를 비롯해 40여 종의 CG, 수십 개의 3D 배경, Live2D 애니메이션, 50곡 이상의 오리지널 BGM 등을 활용해 이야기에 무게를 실었다.

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스토브는 국내 서비스 과정에서 한글화 번역과 마케팅 캠페인을 지원한다. 단순히 해외 게임을 국내에 들여오는 데 그치지 않고 작품의 내러티브와 감성을 한국 이용자에게 전달하는 데 초점을 맞춘다는 계획이다. '사이코 슬루스'는 오는 11월 5일 PC 버전으로 출시된다. 스토브와 스팀에서 서비스하며 한국어와 영어, 일본어, 중국어를 지원한다.

한편 TGS 2026 스마일게이트 스토브 부스에서는 2D 액션 RPG '디테인드: 투 굿 포 스쿨(Detained: Too Good for School)'도 함께 만나볼 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com