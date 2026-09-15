이경실, 4kg 감량하더니 몰라보게 슬림해졌다…"몸 안 좋아지는 것 느껴"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 이경실이 건강을 위해 체중을 감량했다고 밝혔다.

15일 유튜브 채널 '우리엄마이경실 및 롤링썬더'에는 '폭염주의보에 엄마랑 부산 여행가면 생기는 일'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이경실은 딸 손수아와 함께 1박 2일 부산 여행에 나섰다. 전날 친척들과 가족 모임을 갖고 술자리까지 즐겼다는 두 사람은 부산으로 향하며 모녀 특유의 유쾌한 입담을 이어갔다.

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특히 이날 눈길을 끈 것은 한층 슬림해진 이경실의 모습이었다. 손수아는 엄마를 바라보며 "엄마 너무 예쁘세요. 너무 살이 많이 빠지셨네요. 예쁘네"라고 감탄했다.

이에 이경실은 단순히 외모를 위해 체중을 감량한 것이 아니라고 밝혔다. 그는 "몸이 안 좋아지는 걸 느꼈어요"라며 "그래서 살을 좀 빼자 (생각했다). 그래가지고 제가 살을 좀 뺐습니다"라고 설명했다.

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건강에 변화가 생기는 것을 스스로 체감한 뒤 체중 관리에 나섰다는 것. 손수아 역시 달라진 엄마의 모습에 "너무 예쁘세요"라고 거듭 칭찬하며 만족감을 드러냈다.

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앞서 이경실은 최근 체중 감량에 돌입한 사실을 직접 공개하기도 했다. 그는 지난달 자신의 SNS를 통해 계속되는 연극 공연으로 힘들다는 이유로 과식을 하게 됐다고 털어놓으며 체중 관리에 나선 근황을 전했다.

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당시 이경실은 화면에 비친 자신의 얼굴을 보고 "이러다 큰일 나지 싶어" 관리를 시작했다고 밝힌 뒤 "4kg 정도 빠졌다. 3주 정도 됐다"고 전했다. 이어 "앞으로 계속 노력하겠다. 라인이 좀 달라지고 있다"고 달라진 몸매에 만족감을 드러냈다.

지난 2월에는 갱년기 이후 달라진 생활 패턴과 체중 증가에 대해서도 솔직하게 털어놓은 바 있다. 이경실은 갱년기가 찾아온 뒤 잠이 자주 깨고 새벽에 잠이 오지 않아 영화를 보면서 과자를 먹곤 했다며, 자신도 모르게 과자 여러 봉지를 먹었던 일화를 공개했다.

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이처럼 최근 식습관과 체중 변화에 대해 꾸준히 이야기해온 이경실은 이번에는 "몸이 안 좋아지는 걸 느꼈다"고 체중 감량의 또 다른 이유를 밝히며 건강 관리에 힘쓰고 있는 근황을 전했다.

한편 이경실과 손수아는 유튜브 채널을 통해 여행을 비롯한 모녀의 일상을 공개하며 시청자들과 소통하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com