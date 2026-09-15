이민정, 김지석과 4시간 격정 키스신 "♥이병헌에 말 안 해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이민정이 김지석과 무려 4시간 동안 격정적인 키스신을 촬영하고도 남편 이병헌에게 별도로 알리지 않았다고 밝혔다.

15일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '위기의 부부. 내 남편 지석이랑 쇼핑데이트 *현남편시리즈 1탄'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이민정과 김지석은 거짓말 탐지기를 앞에 두고 서로의 질문에 솔직하게 답하는 시간을 가졌다.

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김지석은 이민정에게 "나와 드라마에서 키스신을 찍고 집에 가서 찔렸느냐"고 물었다. 이민정은 단호하게 "아니오"라고 답했고, 거짓말 탐지기에서도 '진실'이라는 결과가 나왔다.

반면 김지석은 "나는 찔렸다"고 고백했다. 그는 "너는 어땠는지 모르겠지만 나는 데뷔 이래 그렇게 길고 격정적인 키스신을 처음 찍어봤다"며 "키스신만 4시간 동안 촬영했다"고 회상했다.

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이어 "당시 내가 수염이 있어서 민정이의 피부가 다 벌게졌다"고 촬영 비화를 전했다.

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이에 PD가 "그런 장면이 있으면 배우자에게 미리 말하느냐"고 묻자 이민정은 "연인 사이라면 말할 수도 있다. 하지만 우리는 결혼하지 않았느냐"고 답했다.

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그러면서 "준후도 있고 아이들도 다 있는데 '오빠, 나 갔다 올게. 오늘 키스신 하고 올게'라고 말하는 것도 이상하지 않으냐"며 웃었다. 김지석 역시 "말도 안 된다"고 맞장구치며 웃음을 터뜨렸다.