'장동건♥' 고소영, 보정 앱 쓰다 발끈 "1972년생…너무 기분이 안 좋아"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고소영이 사진 보정 애플리케이션에 자신의 출생연도를 입력하다 발끈해 웃음을 안겼다.

15일 고소영의 유튜브 채널에는 절친한 동생인 그룹 티아라 출신 가수 효민과 한남동 데이트를 즐기는 모습이 공개됐다.

이날 고소영은 평소 SNS 사진을 감각적으로 찍고 보정하는 효민에게 비법을 전수받았다. 고소영은 "사실 인스타 사진을 아무리 해도 그 감성이 안 나온다. 그런데 효민이는 너무 잘 찍는다"며 도움을 청했다.

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효민은 "찍는 것보다 보정이 중요하다"며 자신이 실제 사용하는 사진 보정 애플리케이션을 소개했다. 고소영 역시 평소 보정을 하기는 한다면서 "피부결을 매끈하게 하는 정도"라고 털어놨다.

그러나 본격적인 보정 수업을 시작하기도 전에 예상치 못한 난관이 등장했다. 애플리케이션이 출생연도를 입력하라고 요구한 것.

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고소영은 화면을 바라보다 "이거 왜 알려달라는 거야? 내가 몇 년도 태어났는지 왜 알려달라는 거야? 너무 기분이 안 좋아"라고 발끈해 웃음을 자아냈다.

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결국 자신의 출생연도인 '1972년'을 입력한 고소영은 "벌써 1972년…"이라며 세월을 실감하는 듯한 반응을 보였다. 이어 유료 기능이 있다는 사실을 알고는 "이거 돈 내는 거야?"라며 또 한 번 당황했다.

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효민은 연간 결제 비용을 설명하면서도 고소영이 꾸준히 사용하지 않을 것 같다고 판단, "언니 안 할 것 같다. 필요한 거 있으면 나한테 보내라"고 말해 웃음을 더했다.

앞서 고소영은 효민을 "평소에 되게 예뻐하는 동생"이라고 소개했다. 두 사람은 지인을 통한 술자리에서 처음 만나 가까워졌으며, 이후 행사와 지인 모임 등을 통해 인연을 이어오며 절친한 사이가 됐다고 밝혔다.

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olzllovely@sportschosun.com