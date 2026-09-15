"아들 부정교합, 나 때문이었어?" 황보라, 검사 결과에 '충격'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 황보라가 아들의 부정교합이 자신을 닮았다는 진단에 충격을 받은 가운데, 제대로 양치질을 시키지 못했다는 이유로 치과 의사에게 따끔한 지적까지 받았다.

15일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '황보라, 아들 부정교합 땜에 방문한 치과 의사한테 호되게 혼난 사연'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 황보라는 영유아 검진에서 부정교합 소견을 받은 아들 우인이와 함께 소아 전문 치과를 찾았다.

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검사 결과 우인이는 윗니보다 아랫니가 앞으로 나와 맞물리는 반대교합 진단을 받았다. 의사는 "윗니보다 아랫니가 더 앞쪽으로 물리면 어금니가 뜨니까 제대로 씹히지 않는다"며 "아이들이 음식을 씹기 위해 턱을 살짝 내밀게 된다. 턱을 내밀지 않으면 씹을 수 없기 때문"이라고 설명했다.

이어 의사는 황보라에게도 부정교합이 있는 것으로 보인다고 말했다. 황보라는 "스케일링 외에는 치과 치료를 받아본 적이 없다"며 자신했지만, 의사는 "아래턱이 발달한 성향이 약간 느껴진다"고 조심스럽게 진단했다.

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직접 검진받은 황보라에게서는 미세한 부정교합이 발견됐다. 황보라는 "우인이가 나를 닮은 거냐"며 아들의 부정교합에 자신이 영향을 줬다는 사실을 알고 충격에 빠졌다.

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이 과정에서 황보라는 우인이의 양치질 문제도 털어놨다. 그는 "우인이가 양치질을 하지 않으려고 심하게 떼를 쓴다. 치약도 계속 먹기만 한다"며 "화장실에서 양치질을 시키려고 했지만 너무 싫어해서 방에서도 해봤다. 그래도 치약을 먹기만 했다"고 설명했다.

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특히 황보라가 아들에게 제대로 양치질을 시켜본 적이 없다고 밝히자 의사는 "양치질에는 타협이 없다"고 단호하게 말했다.

의사는 "부모가 화낼 필요는 없지만 아이가 울더라도 두 사람이 단호하게 붙잡고 양치질을 시켜야 한다"며 "아이가 무슨 일이 있어도 해야 하는 일이라고 받아들이게 해야 한다. 건강과 안전에 직결된 문제"라고 강조했다.

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이후 황보라와 남편은 올바른 양치 방법을 배웠고, 집으로 돌아가 아들의 양치질을 무사히 마쳤다.

황보라는 정기 검진을 위해 기존에 다니던 치과도 방문했다. 그는 아랫니 부분 교정을 권유받고 곧바로 교정 치료를 시작했다.