'5년 연속' 마운드 오른 샤이니 민호, 유니폼 상하의 풀착장...'시구도 야구선수처럼 진심'[인천 현장]

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 샤이니 민호가 시구를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.15/

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[인천=스포츠조선 박재만 기자] 언뜻 보면 야구선수인 줄 알았다. 샤이니 민호가 올해도 SSG 마운드에 올랐다. 유니폼 상하의 풀착장하고 야구선수급 진심 시구를 펼친 샤이니 민호를 향해 SSG 랜더스 팬들은 박수를 보냈다.

샤이니 민호는 역시 뭘 해도 진심이었다.

보통 연예인 시구자는 유니폼 상의에 편한 바지를 매치하는 경우가 많지만, 민호는 달랐다. 유니폼 상하의를 모두 갖춰 입고 마운드에 올라 실제 야구선수를 연상케 하는 모습으로 힘차게 공을 뿌렸다.

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샤이니 민호가 15일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 KIA 타이거즈의 경기에 앞서 승리 기원 시구자로 나섰다.

특히 이날 시구는 민호에게 더욱 특별했다. 인천 출신인 민호는 올해로 5년 연속 SSG의 승리 기원 시구자로 마운드에 올랐다.

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5년째 같은 팀의 시구자로 나설 만큼 SSG에 대한 남다른 애정을 보여준 민호는 이날도 대충하는 법이 없었다. 유니폼 상하의를 모두 착용한 채 마운드에 올라 진지한 표정으로 투구를 준비했고, 와인드업 이후 힘차게 공을 뿌리며 시구를 마쳤다.

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시구 전 마이크를 잡은 민호는 SSG의 승리를 기원하는 한편, 지난 7일 발매한 두 번째 솔로 미니앨범 'Make it hot(메이크 잇 핫)'도 직접 홍보했다.

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민호는 "5년 연속으로 SSG의 시구자로 나서게 돼 기쁘다. SSG가 올 시즌 잘 마무리할 수 있도록 팬 여러분과 함께 열심히 응원하겠다"고 소감을 전했다.

시구를 마친 민호는 관중석에서 경기를 관람하며 SSG를 응원했다.

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2008년 샤이니로 데뷔한 민호는 가수 활동뿐만 아니라 예능과 연기 등 다방면에서 활발하게 활동하고 있다. 지난 7일에는 두 번째 솔로 미니앨범 'Make it hot'을 발매하며 화려하게 컴백했다.

타이틀곡 'Make it hot'은 EDM 사운드가 가미된 팝 댄스 장르의 곡으로, 이국적인 퍼커션 리듬과 묵직한 베이스가 어우러진 것이 특징이다.

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 샤이니 민호가 시구를 기다리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.15/

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 샤이니 민호가 시구를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.15/

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 샤이니 민호가 시구를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.15/

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 샤이니 민호가 시구를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.15/

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 샤이니 민호가 시구를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.15/

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 샤이니 민호가 시구를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.15/

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 샤이니 민호가 시구를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.15/

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 샤이니 민호가 시구를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.15/