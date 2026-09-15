엔씨, 마이크로소프트와 '아이온2' 글로벌 출시 맞손…애저 기반 서비스 안정성 강화

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엔씨가 한국마이크로소프트와 손잡고 오는 10월 5일 글로벌 출시를 앞둔 '아이온2'의 해외 시장 공략에 나선다. 핵심은 글로벌 동시 접속에 대응할 수 있는 클라우드 인프라와 출시 이후 운영 역량 확보다.

엔씨는 한국마이크로소프트와 '아이온2'의 글로벌 서비스 성공을 위한 전략적 협력을 강화한다고 15일 밝혔다. 양사는 마이크로소프트의 클라우드 플랫폼 애저(Azure)를 기반으로 '아이온2'의 글로벌 출시 준비부터 서비스 운영, 마케팅까지 협력 범위를 넓힌다. 특히 글로벌 동시 출시 과정에서 발생할 대규모 동시 접속과 지역별 트래픽 변화에 대응하기 위해 애저의 글로벌 인프라를 적극 활용할 계획이다.

출시 전 성능 검증도 공동으로 진행한다. 한국마이크로소프트는 글로벌 기술 조직과 한국 전담팀을 함께 가동해 서비스 안정성을 점검하고, 출시 이후 발생할 수 있는 장애에도 신속하게 대응할 방침이다. 마이크로소프트 글로벌 게이밍 조직과의 공동 마케팅을 통해 해외 이용자 접점을 확대하는 방안도 추진한다.

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양사는 지난 14일 경기도 성남시 판교 엔씨 R&D센터에서 만나 협력 방안을 논의했다. 이날 자리에는 엔씨 백승욱 최고사업책임자(CBO·부사장)와 조원우 한국마이크로소프트 대표이사 등 양사 주요 경영진이 참석했다.

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이번 협력은 게임 서비스에만 국한되지 않는다. 엔씨는 전사적으로 마이크로소프트 365 E5를 도입해 보안과 협업을 아우르는 업무 환경을 구축하고 있으며, 임직원 생산성 향상을 위한 마이크로소프트 365 코파일럿 활용도 검토하고 있다.

엔씨가 최근 게임 사업의 글로벌 확장을 본격화하면서 해외 서비스에 필요한 기술 인프라와 운영 체계를 외부 파트너와 함께 구축하는 움직임으로도 볼 수 있다. 특히 '아이온2'는 국내뿐 아니라 글로벌 시장을 겨냥한 대형 MMORPG인 만큼 출시 초기 서버 안정성과 지역별 서비스 품질이 흥행의 중요한 변수로 꼽힌다.

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백승욱 엔씨 CBO는 "글로벌 운영 역량과 기술 전문성을 보유한 마이크로소프트는 엔씨의 가장 중요한 글로벌 도전을 함께하는 핵심 파트너"라며 "애저를 선택한 것은 단순한 인프라 결정이 아니라 마이크로소프트에 대한 신뢰를 바탕으로 한 전략적 선택"이라고 말했다. 이어 "마이크로소프트와 하나의 팀으로 '아이온2'의 글로벌 출시를 함께 준비하게 돼 든든하다"며 "이번 협력을 시작으로 엔씨의 글로벌 게임 경쟁력을 한 단계 더 높여 나가겠다"고 덧붙였다.

조원우 한국마이크로소프트 대표이사는 "엔씨는 글로벌 게임 시장에서 지속적으로 혁신을 선도하고 있는 기업"이라며 "마이크로소프트는 자사의 클라우드 역량과 엔지니어링 전문성을 바탕으로 엔씨의 서비스 운영을 지원하고, 전 세계 플레이어들에게 안정적인 게임 경험을 제공할 수 있도록 협력할 것"이라고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com