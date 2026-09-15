넥슨, '블루 아카이브' 메인 스토리 2부 2장 업데이트…'드럼통 게' 총력전 예고

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넥슨이 '블루 아카이브'에 새로운 메인 스토리와 신규 캐릭터를 추가했다. 이번 업데이트에서는 필드 이벤트 방식으로 구현된 신규 지역을 직접 탐험하는 콘텐츠를 선보이고, 메인 스토리에 등장한 '드럼통 게'를 새로운 총력전 보스로 투입한다.

넥슨은 15일 서브컬처 게임 '블루 아카이브'에 메인 스토리 2부 'Ex. 로어추적 편 2장'을 업데이트하고 신규 캐릭터 2종을 추가했다고 밝혔다. 이번 메인 스토리는 'FOX 소대' 학생들이 총학생회장의 임무를 받아 '카네사키 항'에서 발생한 실종 사건을 조사하면서 도시 괴담으로 알려진 '드럼통 게'의 실체를 추적하는 내용을 담았다.

특히 '카네사키 항'을 필드 이벤트 형태로 구현해 이용자가 직접 지역을 탐험하면서 숨겨진 단서를 찾고, 다양한 선택지를 활용해 이야기를 진행하도록 구성했다. 기존 스토리 감상 방식에서 벗어나 탐색 요소를 더한 것이 특징이다.

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메인 스토리에 등장하는 '드럼통 게'는 오는 22일 신규 총력전 보스로 추가된다. 경장갑과 특수장갑 등 2가지 방어 속성을 지닌 보스로, 방어 자세를 취해 저장한 피해량을 방출하는 '카운터 클로'와 거대한 포를 발사하는 '주포 사격' 등 다양한 EX 스킬을 사용한다. '드럼통 게' 총력전은 22일부터 28일까지 진행된다. 기간 내 보스를 처치하면 난이도에 따라 '총력전 코인', '상급 총력전 코인' 등의 보상을 받을 수 있다.

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신규 캐릭터로는 '게헨나 학원' 소속 '무츠키(드레스)'와 '하루카(드레스)'가 등장한다. '무츠키(드레스)'는 신비 타입 딜러로 EX 스킬을 통해 적 1명에게 높은 대미지를 입힌다. '하루카(드레스)'는 폭발 타입 딜러로 EX 스킬 사용 시 적의 방어력을 일부 무시하는 효과를 적용해 피해를 높일 수 있다. 이와 함께 미니 스토리 '잡초는 홀로 피지 않는다'도 추가됐다.

신규 이용자를 위한 이벤트도 마련했다. '샬레 정식 발령! 어서 오세요 선생님!' 이벤트에서 일자별 '업무 적응' 미션을 완료하면 '아카이브 모집 티켓(10개)', 'T7 장비 설계도 선택 상자', '최상급 보고서' 등을 받을 수 있다. 모든 미션을 완료하면 최종 보상으로 '아카이브 모집 티켓(50개)'가 지급된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com