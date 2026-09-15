이상화, 강남 '포켓몬 카드' 팔고 2억 벌었다…"이건 사기이자 범죄"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 전 스피드스케이팅 국가대표 이상화가 남편 강남을 상대로 역대급 몰래카메라에 나섰다.

15일 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에는 이상화가 강남이 애지중지하던 포켓몬 카드를 몰래 처분하는 내용의 영상이 공개됐다.

이날 이상화는 제작진을 긴급 소집해 "카드를 팔 거다"라고 선언했다. 강남이 일본에 갈 때마다 포켓몬 카드를 계속 사들였고, 더 이상 구매하지 않겠다는 자신과의 약속까지 어겼다는 것.

Advertisement

이상화는 "약속을 어기면 가차 없이 파는 거다"라며 집 안을 가득 채운 강남의 포켓몬 카드들을 공개했다. 서랍 3칸을 가득 채울 정도로 불어난 카드에 이상화는 결국 직접 카드숍을 찾아 감정을 받아보기로 했다.

그러나 카드의 실제 가격을 확인한 이상화가 오히려 충격에 빠졌다. 20만원대 박스부터 미개봉 기준 85만~100만원에 거래되는 박스, 최고 230만원 상당의 박스까지 등장했다. 개별 카드의 가격은 더욱 놀라웠다. 일부 피카츄 카드는 1000만원을 훌쩍 넘었고, 루이지 피카츄는 약 1250만원, 20주년 기념 피카츄는 약 1500만원으로 평가됐다.

Advertisement

또 다른 고가 카드들은 2000만원대까지 가격이 치솟았다. 결국 강남이 보유한 카드 전체를 살펴본 카드숍 측은 일괄 매입 가격을 약 2억원으로 추산했다. 예상보다 훨씬 큰 금액에 이상화 역시 말을 잇지 못했다.

Advertisement

본격적인 몰래카메라는 이후 시작됐다. 이상화는 강남이 집을 비운 사이 카드들을 모두 치운 뒤 집 안에 카메라를 설치했다.

Advertisement

귀가한 강남은 카드가 사라진 사실을 발견하자 곧바로 이상화에게 전화를 걸어 "여보, 포켓몬 카드 어디 있어?"라고 물었다. 이상화가 카드를 팔았다고 하자 처음에는 농담으로 받아들이던 강남도 점차 상황이 심각하다는 것을 깨달았다.

특히 이상화가 "200만원에 팔았다"고 거짓말하자 강남의 표정은 급격히 굳었다. 집 안 곳곳을 뒤지던 그는 결국 바닥에 무릎까지 꿇었다. 이후 이상화가 집에 돌아오자 "왜 팔았어?", "어디다 팔았어?"라며 다급하게 카드의 행방을 물었다.

Advertisement

이상화는 여기에 "중학생에게 당근으로 팔았다"는 설정까지 더했고, 강남은 당장 구매자를 찾아가려는 듯 연락처를 달라고 애원했다. 이상화가 앞으로 카드를 또 살 것이냐고 묻자 강남은 결국 "안 살게. 일본 가서도 안 살게"라고 약속하며 백기를 들었다.

하지만 모든 것은 이상화가 준비한 몰래카메라였다. 실제로 강남의 카드들은 판매되지 않고 집 안에 고스란히 숨겨져 있었다.

여기에 예상치 못한 반전도 있었다. 이상화는 남편을 골려주는 데서 끝내지 않고 카드숍에서 강남이 좋아할 만한 피카츄 카드를 직접 골라 선물로 준비했다. 카드를 되찾은 강남은 안도하면서도 제작진에게 "이건 몰래카메라가 아니다. 범죄다. 사기다"라고 억울함을 호소해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

그러나 이상화가 준비한 선물을 확인하자 분위기는 단숨에 바뀌었다. 강남은 자신이 갖고 싶었던 카드라며 기뻐했고, 해당 카드가 "500만원이 넘는다"고 말하며 아내의 통 큰 선물에 놀랐다. 이어 "진짜 감동이다", "이런 아내가 어디 있냐"며 고마움을 드러냈다. 결국 강남은 올해 포켓몬 카드를 더 이상 구매하지 않겠다고 다시 한번 약속했다.

한편 2018년 SBS '정글의 법칙 in 라스트 인도양' 촬영을 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 2019년 10월 결혼했다.

olzllovely@sportschosun.com