강재준 "둘째 원해 아내 설득 중"..♥이은형은 '44세 부담' 토로

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[스포츠조선 조윤선 기자] 강재준이 둘째를 원해 아내 이은형을 설득하고 있다고 밝혔다.

15일 유튜브 채널 '기유TV'에는 '짠한 삼촌 이모'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 강재준·이은형 부부의 집에는 신혼부부인 개그맨 정호철·이혜지가 방문했다. 정호철과 이혜지가 2세를 갖고 싶다는 바람을 드러내자 강재준 부부는 임신을 준비했던 경험을 공유했다.

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강재준은 "당시 체중을 80kg대 초반까지 감량했고, 은형이는 '골 때리는 그녀들'에서 축구를 하며 살이 쫙 빠졌다"며 "술은 별개로 두고 체중을 많이 감량하니 몸 상태가 굉장히 좋아졌다"고 말했다.

이은형도 "나 역시 배만 나오고 팔다리는 가는 마른 비만형이었다"며 "축구를 하면서 13kg을 감량한 뒤 건강해졌다"고 밝혔다.

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이어 강재준은 첫째 아들을 낳은 뒤 둘째까지 고민하고 있다고 고백했다. 그는 "원래 우리는 아이를 낳을 생각이 없었다. 둘만의 생활이 정말 좋았고, 언제든 여행과 캠핑을 다녔다"며 "그런데 지금은 둘째를 고민하고 있다"고 말했다.

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그러면서 "아이가 너무 귀엽고 좋으니 둘째를 또 보고 싶다"며 "그래서 아내를 설득하고 있지만 사실 쉽지는 않다"고 털어놨다.

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이은형 역시 둘째를 원하는 마음은 같지만 현실적인 부담이 있다고 밝혔다. 그는 "나도 둘째를 갖고 싶지만 나이가 있지 않으냐. 이제 44세"라며 "둘째는 상관없다고는 하는데 내가 느끼는 체력의 한계가 있으니까"라며 고민했다.

이혜지가 "딸이면 정말 좋을 것 같다"고 하자 이은형은 "누가 태어나든 상관없다. 둘째도 정말 귀여울 것 같다"며 둘째를 향한 바람을 내비쳤다.