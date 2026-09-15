김동준, 한가인과 붙여놓으니 진짜 남매..'닮은꼴' 투샷에 "누나 왔다 감"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김동준이 '닮은꼴'로 유명한 한가인과 함께한 촬영장 투샷을 공개해 눈길을 끌었다.

김동준은 15일 자신의 SNS에 "누나 왔다 감"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 군복을 착용한 김동준과 흰색 의상을 입은 한가인이 나란히 앉아 카메라를 향해 미소 짓고 있는 모습이 담겼다. 실제 남매라고 해도 믿을 만큼 자연스러운 두 사람의 분위기가 시선을 사로잡는다.

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특히 김동준과 한가인은 평소 연예계 대표 닮은꼴로 꼽혀온 사이. 한 화면에 담긴 두 사람은 비슷한 이목구비와 분위기를 자아내며 남다른 싱크로율을 보여줬다.

두 사람의 인연은 드라마에서 더욱 특별하게 이어졌다.

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한가인은 지난 8일과 14일 방송된 ENA 월화드라마 '신병4: 사보타주'에 특별출연해 김동준이 연기하는 전세계의 친누나 전우주 역을 맡았다. 실제로 닮았다는 이야기를 들어온 두 사람이 극 중 남매로 만나 호흡을 맞추면서 방송 당시에도 화제를 모았다.

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jyn2011@sportschosun.com