도박 논란 후 16년…신정환, 탁재훈에 울컥한 진심 "30년 지기 형, 틈틈이 도움 줘"

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[스포츠조선 이지현 기자] 신정환이 탁재훈과 오랜만에 '컨츄리꼬꼬 완전체'로 재회해 오랜 의리를 자랑했다.

15일 유튜브 채널 '휴먼스토리'에는 '신정환 탁재훈의 휴먼스토리 [컨츄리 꼬꼬]'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 서울 군자역 인근에서 닭갈비 식당을 운영 중인 신정환의 근황이 담겼다. 신정환은 직접 홀을 오가며 서빙부터 주문, 주차 안내까지 챙기고 있었다.

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특히 이날 신정환의 식당에는 오랜 인연을 이어온 탁재훈이 개그맨 신규진과 함께 모습을 드러냈다. 컨츄리꼬꼬로 활동했던 두 사람이 한자리에 모인 것.

신정환은 "30년 넘게 형, 동생으로 지냈다"며 탁재훈을 반겼고, "재훈이 형은 워낙 저랑 친했고 컨츄리꼬꼬 오늘 합체해서 완전체로 맛을 보여드리겠다"고 말했다.

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두 사람은 현재 함께 방송 활동을 하지는 않지만 사적으로는 여전히 가까운 관계라고 밝혔다. 탁재훈은 "우리가 방송하고 활동만 같이 안 하는 거지 사적으로는 계속 친하다"며 "운동선수처럼 친한데 서로 다른 팀인 것"이라고 표현했다.

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그러면서도 제작진이 탁재훈에게 "신정환이 부탁도 많이 할 것 같다"고 묻자, 신정환은 부탁하지 않는다고 말했다. 이에 탁재훈은 "민폐다. 도와주는 것도 주위에서 한계가 있다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

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하지만 신정환은 바쁜 일정에도 식당을 찾아온 탁재훈에게 고마움을 드러냈다. 그는 "이 형 같은 경우에는 의리가 없는 편은 아니다"라고 특유의 농담을 던지는가 하면, 이후 "늘 한결같은 형이라 편하고 좋다. 틈틈이 저한테 신경도 써주고 연락도 자주 하고 실제로 도움을 준다"고 진심을 전했다.

한편 컨츄리 꼬꼬는 1998년 데뷔해 큰 사랑을 받았다. 하지만 신정환이 2010년 필리핀 원정 도박 혐의로 물의를 빚으며 활동이 중단됐다.

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olzllovely@sportschosun.com