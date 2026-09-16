이서진, ♥현빈도 놀랄 손예진 챙기기...거절당해도 "예뻐서" ('비서진')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이서진이 손예진을 다정하게 챙겨주며 또 한 번 그의 미모를 인정했다.

오는 18일 방송되는 SBS '무엇이든 해줄지니-비서진'(이하 '비서진')에는 배우 지창욱이 'my 스타'로 등장한다.

최근 이서진과 김광규는 프로그램 사상 최초로 수발 A/S에 나서 지창욱이 출연하는 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회를 찾았다.

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그러나 두 사람은 정작 챙겨야 할 지창욱보다 나나와 손예진의 수발에 더욱 적극적인 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

먼저 김광규는 나나를 발견하자 "오랜만이다, 나나야"라며 친분을 드러냈다. 이어 나나의 곁에서 선풍기 바람을 쐬어주는 등 살뜰하게 챙겼다.

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이서진은 대기 중인 손예진에게 다가가 "꿀 하나 줄까"라고 물었다. 손예진이 웃으며 거절하자 그는 "예뻐서"라고 다정하게 말해 눈길을 끌었다.

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김광규는 손예진과 박경림의 사진도 직접 찍어줬다. 박경림이 "'비서진'에서는 사진도 찍어주느냐"고 묻자 이서진은 "다 한다. 해달라는 것은 다 한다"고 자신 있게 답했다.

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반면 이날의 'my 스타'인 지창욱은 두 사람의 관심에서 밀려난 채 옆에 덩그러니 서 있어 웃음을 더했다.

앞서 이서진은 지난 2023년 방송된 tvN '출장 소통의 신-서진이네 편'에서도 손예진의 미모를 인정한 바 있다.

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당시 드라마와 영화 제목을 이어 말하는 게임에서 '밥 잘 사주는'이라는 제시어가 나오자 이서진은 "누나"라고 답했다.

나영석 PD가 정확한 제목은 '밥 잘 사주는 예쁜 누나'라며 오답을 선언하자 이서진은 "누가 주인공이냐"고 발끈했다. 하지만 주인공이 손예진이라는 말을 듣자 곧바로 고개를 끄덕이며 "예쁘다"고 수긍해 웃음을 안겼다.