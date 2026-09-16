박원숙, 두 번째 남편 빚 10년간 갚다 공황장애까지 "차에서 졸도"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 박원숙이 두 번째 남편이 남긴 빚을 10여 년간 갚으며 공황장애를 겪기도 했다고 고백했다.
15일 유튜브 채널 '송승환의 원더풀라이프'에는 '배우 박원숙 4화 (너무나 힘들었던 인생의 시련들...)'라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 박원숙은 과거 남편의 빚 때문에 힘겨운 시간을 보냈다고 털어놨다. 그는 "첫 번째 남편도 빚을 졌지만 타격이 그렇게 크지는 않았다"며 "큰 빚은 두 번째 남편 때문이었다. 잘못된 만남이었다"고 회상했다.
이어 "돈뿐만 아니라 검찰과 경찰, 법원을 60~70번 정도 다녔다. 정말 환장할 것 같았다"며 "방송할 때는 알지도 못하는 깍두기 아저씨들이 로비에 찾아와 너무 무서웠다"고 밝혔다.
약 10년 동안 빚을 갚으며 고생했다는 박원숙은 "사람들이 빚을 다 해결했느냐고 물으면 정말 창피했다"며 "처음에는 자존심이 상했지만 이판사판이 되니 '내가 만든 빚도 아닌데'라는 생각으로 배 째라는 식이 됐다"고 털어놨다.
극심한 스트레스로 공황장애를 겪고 차에서 졸도한 적도 있지만, 쉬지 않고 작품에 출연하며 빚을 갚아 나갔다고. 그는 "쥐어뜯고 싸우는 역할도 쉽지 않았지만 연기에 몰두하는 동안에는 현실을 잊을 수 있어 견디며 살았던 것 같다"고 말했다.
그런가 하면 박원숙은 불의의 사고로 아들을 잃었을 당시 심정도 털어놨다. 그는 "사람마다 인생의 계기가 있지 않나. 나는 배우라는 직업이 좋아 전심전력으로 열심히 했다"며 "어려움을 겪으면서도 이 일이 있다는 사실에 감사했는데, 아들을 사고로 잃고 나서는 꿈인지 생시인지조차 구분되지 않았다"며 당시를 떠올렸다.
이어 "내가 알고 있던 감정으로 했던 연기가 모두 가짜였다는 생각이 들 정도였다"며 "그 일을 겪은 뒤에는 좋아했던 연기도 돈을 받은 만큼 책임감 있게 할 뿐, 모든 것이 부질없다고 느껴졌다"고 고백했다.
박원숙은 "연기에서 열 발 정도 물러서 있는 것 같다. 섭외가 들어와도 1년에 한 작품 정도만 했다"며 "기를 쓰고 해서 상을 탄들 무슨 의미가 있나 싶었다. 일에 대한 열정과 욕망, 무엇이 되고 싶다는 마음이 딱 접혔다"고 털어놨다.
그러면서 "연기를 여전히 좋아하지만 열정은 식었다. 대신 다른 사람의 연기를 진심으로 칭찬하게 됐다"며 "후배들이 연기하는 모습을 보면 얼마나 잘하는지 깜짝 놀란다. 내가 좋아하는 일을 충분히 했다는 생각에 감사하다"고 덧붙였다.