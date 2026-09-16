故 나카무라 유리, 실제 암 수술 후 '투병 엄마' 연기…7년 전 광고 재조명

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[스포츠조선 이지현 기자] 암 투병 끝에 세상을 떠난 재일동포 배우 나카무라 유리의 7년 전 광고가 다시 주목받고 있다. 광고에서 병과 싸우면서도 어린 아들을 위해 웃음을 잃지 않는 엄마를 연기했던 그가 실제로도 암 투병을 경험했다는 사실이 알려지면서 당시 영상이 더욱 먹먹하게 다가오고 있다.

나카무라 유리는 지난 2019년 일본생명의 광고 '웃는 얼굴이 정말 좋아'에 출연했다.

광고에서 나카무라 유리는 어린 아들과 단둘이 살아가는 엄마를 연기했다. 평범하고 행복했던 모자의 일상은 엄마가 병원에서 재검사를 받게 되면서 달라진다.

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검사 결과를 기다리는 불안한 순간에도 엄마의 시선은 아들에게 향한다. 결국 입원하게 된 엄마는 병원에서도 아들의 사진을 바라보며 힘을 낸다. 특히 감정이 북받치는 순간에도 눈물을 애써 참은 채 아이를 향해 웃음을 지어 보이는 나카무라 유리의 모습이 깊은 인상을 남겼다.

이어 광고에는 "나에게는 앞으로 나아갈 이유가 있다"는 문구가 등장한다. 힘겨운 순간에도 사랑하는 사람을 위해 다시 일어서는 엄마의 모습을 담아낸 카피였다.

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그러나 나카무라 유리의 별세 소식과 함께 그의 실제 투병 사실이 알려지면서 이 광고는 7년 만에 다른 의미로 다가오게 됐다.

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소속사 등에 따르면 나카무라 유리는 약 13년 전 암 진단을 받고 수술을 받은 뒤 관해 판정을 받았다. 이후 배우 활동을 이어왔으나 지난해 1월 다시 암이 발견돼 수술을 받았고, 전이가 확인되면서 치료를 이어온 것으로 전해졌다.

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특히 2019년 해당 광고를 촬영할 당시 나카무라 유리는 이미 한 차례 암 수술을 경험한 뒤였다. 자신의 투병 사실을 대중에게 알리지 않은 채 광고 속에서는 병마와 싸우는 엄마를 연기했던 셈이다.

당시 나카무라 유리가 자신의 경험을 광고 연기에 직접 투영했는지는 알려지지 않았다. 다만 뒤늦게 그의 투병 사실을 알게 된 이들에게 눈물을 참으며 아이에게 미소를 보이던 장면과 "나에게는 앞으로 나아갈 이유가 있다"는 카피는 더욱 특별한 의미로 남게 됐다.

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일본생명 측 역시 나카무라 유리의 별세 소식이 전해진 뒤 추모의 뜻을 밝혔다. 그의 별세와 함께 과거 광고 역시 온라인상에서 다시 회자되며 안타까움을 더하고 있다.

한편 나카무라 유리는 지난 1일 직장암으로 세상을 떠났다. 향년 44세. 재일동포 4세인 나카무라 유리는 한국 이름 '성우리'로도 알려져 있다. 2003년 가수로 데뷔한 뒤 배우로 전향해 다수의 영화와 드라마에서 활약했다. 최근에는 한효주와 오구리 ??이 주연한 넷플릭스 시리즈 '로맨틱 어나니머스'에도 출연하며 꾸준히 활동을 이어왔다.

olzllovely@sportschosun.com