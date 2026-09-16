신정환, '원정도박 자숙' 16년 만의 뼈저린 후회 "나쁜 사람들 멀리했을 것"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 신정환이 화려했던 전성기와 긴 자숙 기간을 지나온 자신의 인생을 돌아보며 후회를 털어놨다. 특히 "나쁜 사람들을 안 만나고 멀리했을 것", "사리 분별을 잘 못했다"는 그의 고백은 과거 원정도박과 이른바 '뎅기열 거짓 해명'으로 방송가를 떠나야 했던 그의 지난 시간을 자연스럽게 떠올리게 했다.

15일 유튜브 채널 '휴먼스토리'에는 '신정환 탁재훈의 휴먼스토리 [컨츄리 꼬꼬]'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 서울에서 닭갈비 식당을 운영 중인 신정환의 근황과 함께 컨츄리꼬꼬로 호흡을 맞췄던 탁재훈과의 만남이 담겼다.

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이날 신정환은 20~30대 방송가에서 최고의 전성기를 누리던 시절을 돌아보며 "20대 후반 제가 뭘 알았겠나. 나쁜 사람인지 좋은 사람인지 구분도 못하고 만나고 다녔다"고 입을 열었다.

이어 "방송도 '그냥 영원한 직업이구나', '계속 잘 벌겠구나' 이러면서 진짜 멋모르게 심하게 놀았다"며 "목표는 따로 없었다. '평생 계속 이렇게 살겠지'라는 생각을 했다"고 솔직하게 털어놨다.

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당시 신정환은 컨츄리꼬꼬 활동을 비롯해 '상상플러스', '라디오스타' 등 각종 예능에서 활약하며 전성기를 누렸다. 그러나 그의 방송 인생은 2010년 필리핀 원정도박 사건으로 급격한 내리막을 맞았다.

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신정환은 2010년 필리핀 세부에서 원정도박 의혹이 불거진 뒤 예정된 방송 녹화에 잇따라 불참했다. 당시 그는 팬카페를 통해 현지 병원에 입원한 사진과 함께 뎅기열로 치료를 받고 있다는 취지로 해명했지만, 이후 사실과 다른 해명으로 드러나면서 도박 문제에 거짓말 논란까지 더해졌다.

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결국 신정환은 상습도박 혐의로 재판에 넘겨져 2011년 징역 8개월을 선고받았고, 같은 해 12월 가석방됐다. 이후 오랜 기간 방송 활동에서 사실상 멀어졌다.

이 때문인지 신정환은 이날 '과거로 다시 돌아간다면 어떻게 살 것 같느냐'는 질문에 인간관계를 가장 먼저 언급했다. 그는 "굉장히 조심조심 옥석을 잘 가리면서 인생을 살지 않았을까"라며 "나쁜 사람들 안 만나고 멀리하고"라고 말했다.

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이어 "제가 젊었을 때 아무나 금방금방 친해지고 스스럼없이 사람을 잘 믿었다"며 "이게 좋은 일인지 나쁜 일인지 누군가 옆에서 조언해주고 충언해주는 분들도 같이 만났어야 했는데 그 나이에서는 그런 걸 잘 구분하지 못했다. 사리 분별을 잘 못했다"고 후회했다.

그러면서 "다시 그때로 돌아간다면 저에게 좋은 말이나 쓴말을 해줬던 지인들이나 동생들을 같이 보듬어가면서 했으면 아마 많은 분들께 좀 더 좋은 모습을 보여주지 않았을까"라고 덧붙였다.

이는 신정환이 과거 원정도박과 뎅기열 거짓 해명 사건 이후 밝혀온 심경과도 맞닿아 있다. 그는 2017년 방송 복귀 당시 기자간담회에서 뎅기열 거짓 해명에 대해 자신의 인생에서 큰 오점으로 남았다며 후회의 뜻을 밝힌 바 있다.

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긴 공백을 겪은 신정환은 현재 과거와는 달라진 마음가짐도 전했다. 그는 "활동할 수 있는 나이나 시간이 많이 안 남았다고 생각한다. 공백기도 길었고 자숙의 시간도 길었기 때문"이라며 "나한테 혹시 새로운 기회나 찬스가 온다면 쓰러지더라도 끝까지 한번 해보자, 뭐든지 해보자는 생각"이라고 밝혔다.

과거에는 매니저가 일을 제안하면 "하기 싫다", "힘들다", "나중에 하자"며 좋은 조건의 제안까지 거절한 경우가 많았다면서 "그런 것들을 내가 왜 안 했을까라는 생각이 많이 든다. 몸이 조금이나마 건강했을 때 다 해야겠다는 생각"이라고 했다.

50대에 접어든 뒤에는 미래에 대한 고민도 커졌다고 했다. 신정환은 "요즘에도 생각이 너무 많다"며 "미래와 노후에 대한 대비나 준비가 사실 늦었다. 아직도 준비를 못 해서 생각이 거미줄"이라고 털어놨다.

그러면서도 다시 주어진 기회를 놓치지 않겠다는 의지를 드러냈다. 그는 "사는 것 자체가 사람은 도전의 연속이라고 생각한다"며 "예전의 영광보다는 현실에 집중하면서 잘 살겠다"고 말했다.

이어 여전히 자신을 기억하고 응원하는 팬들을 향해 "그런 분들을 위해서라도 제가 열심히 결승선까지 가서 테이프를 잘 끊는 그런 사람으로 기억에 남게 열심히 한번 살아보겠다"고 다짐했다.

olzllovely@sportschosun.com