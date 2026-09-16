'기내민폐 논란' 박수홍·김다예, 자숙 딛고 홈쇼핑·유튜브 활동 재개

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 박수홍의 아내 김다예가 홈쇼핑 생방송에 등장하며 활동을 재개했다. 비행기 출발 지연 논란 이후 부부가 각각 홈쇼핑 방송에 모습을 드러낸 데 이어 유튜브 활동까지 다시 시작한 모습이다.

김다예는 지난 14일 한 홈쇼핑 채널 라이브 방송에 출연해 뷰티 제품을 소개하고 판매했다. 논란이 불거진 이후 김다예가 공식적인 방송 활동에 나선 것은 이번이 처음이다.

앞서 박수홍은 김다예보다 일주일 앞선 지난 7일 L사 홈쇼핑 생방송에 출연해 상품 판매에 나섰다. 박수홍에 이어 김다예까지 방송에 복귀하면서 두 사람 모두 논란 이후 차례로 활동을 재개하게 됐다.

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앞서 박수홍은 가족과 괌행 비행기에 탑승했다가 딸 재이가 울자 하차 의사를 밝혔다가 이를 번복하면서 항공편 출발이 약 1시간 지연되는 일이 발생했다. 이후 이와 관련해 '민폐 논란'이 불거지자 박수홍은 "미숙한 판단"이었다며 승객과 항공사 측에 사과했다.

논란 이후 박수홍과 김다예는 평소 이어오던 SNS 활동을 멈췄으며, 매주 월요일 공개하던 유튜브 콘텐츠 역시 한동안 업로드하지 않았다.

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그러다 지난 14일 부부가 운영하는 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에 새 영상이 올라왔다. '언제 이렇게 친해졌지? 재이와 다홍이 요즘 이렇게 지내요'라는 제목의 영상으로, 지난달 24일 이후 약 3주 만의 업로드다.

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다만 이번 영상에는 박수홍과 김다예가 직접 등장하지 않았다. 딸 재이와 반려묘 다홍이의 일상을 중심으로 구성해 조심스럽게 유튜브 활동을 재개한 모습이다.

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홈쇼핑 방송에서는 부부가 차례로 모습을 드러내고, 유튜브에서는 가족의 일상을 공개하는 방식으로 활동을 다시 시작하면서 이들의 행보에 관심이 이어지고 있다.

jyn2011@sportschosun.com