"화장품 슬쩍, 말대꾸까지" 이동국 딸 설아, 벌써 '매운맛' 사춘기

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[스포츠조선 정유나 기자] 전 축구선수 이동국의 아내이자 미스코리아 출신 이수진 씨가 중학교 1학년 딸 설아의 근황을 공개했다.

이수진 씨는 지난 15일 자신의 SNS에 "중1 딸. 넌 사춘기. 난 갱년기"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진에는 어느덧 훌쩍 자란 설아의 모습이 담겼다. 렌즈를 착용하고 메이크업까지 한 설아는 한층 성숙해진 분위기를 풍겼으며, 언니 재시와 꼭 닮은 외모로 눈길을 끌었다.

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이수진 씨는 사춘기에 접어든 딸의 일상을 유쾌하게 소개하기도 했다. 그는 "거울 앞 체류 시간 실측 불가", "'두드리기' 루틴. 밀가루 범벅. 볼따구는 한 잔 한 듯", "옷장 가득한데 입을 옷이 없다는" 등 딸에게 나타난 변화를 하나씩 나열했다.

이어 "내 화장품이 슬쩍슬쩍 사라짐", "잘생긴 오빠 지나가면 눈동자 따라감", "셀카 100장, 뽀샵, 고르는 데만 반나절", "조금씩 늘어나는 말대꾸"라며 사춘기 딸을 둔 엄마의 현실적인 고충을 전했다. 특히 "다이어트 한다는 말 입에 달고 살면서 벌크업 중"이라며 딸의 식습관을 언급해 웃음을 자아냈다.

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그러면서 "이제 곧 중2가 오고 있음. 중학생 사춘기 딸 있는 집들, 여기서 몇 개 해당되나요?"라며 "우리 집만의 추가 증상도 있으면 댓글로 알려주세요! 마음 단단히 먹게요"라고 다른 부모들에게 공감을 구했다.

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한편 이동국과 이수진 씨는 슬하에 1남 4녀를 두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com