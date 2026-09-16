에반, '데스오브미'로 음방 첫 1위 "더 좋은 음악으로 보답"

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 에반이 신곡으로 음악방송 첫 1위를 차지했다.

에반은 15일 방송된 SBS Life '더쇼'에서 미니 1집 '데스 오브 미' 타이틀곡 '데스 오브 미'로 1위 트로피를 받았다. 에반은 사전 집계된 음원과, 음반, 팬 인게이지먼트, 사전투표 점수에 실시간 투표까지 모두 만점을 받으면서 퍼펙트 스코어를 달성했다.

에반은 "에버(공식 팬클럽)를 생각하며 만든 앨범인데, 이렇게 큰 사랑 주셔서 감사드린다. 앞으로 더 좋은 음악으로 보답하는 가수 에반이 되도록 하겠다"라고 전했다.

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'데스 오브 미'는에반이 작사와 작곡에 참여, 새로운 출발선에서 앞으로 나아가겠다는 단단한 의지를 담은 곡이다. "어떤 결말도 닿을 준비 됐어", "황홀 속에 춤을 춰 난" 등의 자신감 넘치는 노랫말과 묵직한 팝 R&B 사운드가 어우러져 열띤 반응을 얻고 있다.이 곡은 전 세계 9개 국가/지역 아이튠즈 '톱 송' 1위와 영국 오피셜 '싱글 다운로드 차트', '싱글 세일즈 차트' 상위권에 이름을 올렸다.

'데스 오브 미' 앨범은 3일 만에 50만 장 이상이 판매돼 '하프 밀리언셀러'를 달성했으며 오리콘 '데일리 앨범 랭킹' 2위, 전 세계 11개 국가/지역 아이튠즈 '톱 앨범' 1위를 차지했다. 빌보드가 발표한 최신 '월드 앨범'(9월 19일 자)에도 진입했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com