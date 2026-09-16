효민, '티아라 왕따' 파묘 2년 만에 김광수 언급 "힘들었지만 덕분에 자립심 생겨"

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[스포츠조선 이우주 기자] 티아라 효민이 김광수 대표를 언급했다.

15일 고소영의 유튜브 채널에서는 '둘이 왜 친해? 고소영은 티아라 효민과 어쩌다 친해졌을까?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

절친인 티아라 효민을 만나 낮술을 즐긴 고소영. 고소영은 "너 요즘 활동 다시 하더라"라고 언급했고 효민은 "이번에 마카오에서 솔로 팬미팅을 한다. 베트남이랑 중국에서도 했는데 케이팝 가수들이 그동안 베트남을 잘 안 갔나 보다. 저희가 자주 갔더니 고마워하는 마음을 가져주시더라"라고 밝혔다.

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고소영은 "외국 팬들 보면 오랫동안 한 가수를 좋아하더라"라고 밝혔고 효민은 "요즘은 티아라 플래카드를 뒤집으면 블랙핑크"라고 농담했다.

고소영은 "혼자 다니면서 드레스 같은 거 혼자 챙기고 다니더라. 너무 기특하다"고 밝혔다. 이에 효민은 "티아라 활동할 때는 사장님 성향이 '너희가 주체적으로 뭔가를 해라', '지금 동대문 갔다 와', '너희가 한번 해봐' 였다. 어떻게 보면 프로듀싱에 대한 기회를 주신 것"이라 밝혔다.

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고소영은 "그때는 어떻게 보면 너무하다. 스케줄하기도 바쁘다. 그게 어떻게 보면 도움이 됐을 수도 있겠다"고 말했고 효민은 "너무 힘들었다면서도 엄청 도움됐다. 그때는 '이걸 어떻게 하냐' 했는데 덕분이 이런 자립심이 생겼다. '롤리폴리' 활동할 때 제가 콘셉트 짜고 땡땡이에 바디슈트 같은 거 그려서 뮤비에서 입었다"고 밝혔다.

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한편, 김광수 대표는 2024년 한 예능프로그램에 출연해 티아라 왕따 사건을 언급하며, 12년 만에 논란을 재점화시켰다. 김광수 대표는 티아라 멤버들 사이의 불화를 인정하며 ""화영, 효영이의 계약서를 찢고 조건 없이 풀어줄 테니 너희 일을 하라 했다", "(티아라 멤버들은) 잘못이 없으니까 방송을 강행한 것"이라 밝혔다. 하지만 방송 후 화영은 "12년 전 사건을 편향되고 왜곡된 발언하신 저의를 모르겠다"며 "왕따 당했던 내용은 사실"이라고 티아라 멤버들에게 폭언, 폭행을 당했다고 주장해 논란이 됐다.

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wjlee@sportschosun.com