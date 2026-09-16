고소영, SNS 금지령 당했다 "소속사에서 제발 사진 올리지 말라고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고소영이 SNS 금지령을 당했다.

15일 고소영의 유튜브 채널에서는 '둘이 왜 친해? 고소영은 티아라 효민과 어쩌다 친해졌을까?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

고소영은 17살 차이 절친인 티아라 효민을 만났다. 제작진은 "효민이 알려주고 싶은 꿀팁이 있다더라"라고 물었고 고소영은 "제가 SNS 사진 아무리 찍어도 요즘 감성이 안 나온다. 효민이 사진을 너무 잘 찍더라"라고 밝혔다.

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효민은 "잘 찍는거보다 보정이 중요하다"라고 강조했고 고소영은 "나도 보정 좀 하긴 한다. 피부결을 매끈하게 한다"고 밝혔다. 하지만 고소영은 SNS 금지령을 당했다고. 제작진이 "소속사에서 인스타 금지령 당했다면서요"라고 묻자 고소영은 "맨날 내가 메이크업하면 지우기 아까워서 혼자 찍어서 SNS에 올리면 '이거 내리면 안 되냐'더라. 제발 인스타 사진 좀 업로드 하지 말라더라 그래서 나 다 지웠다"고 토로해 웃음을 안겼다.

이에 효민은 SNS 감성으로 고소영의 사진을 여러 장 찍어줬다. 고소영 역시 효민을 따라 다양한 사진을 찍으며 "난 사진도 정직하게 찍는 걸 좋아한다. 방향이 맞아야 한다"고 밝혔다. 이에 효민은 "그렇다고 엄청 맞지도 않는다"고 팩폭을 날려 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com