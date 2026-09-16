리사, 블랙핑크 연습생 영상 유출→살해협박 공식입장 "슬펐지만 이겨냈다"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 리사가 연습생 시절 영상이 유출된 사건에 대한 입장을 밝혔다.

리사는 14일(현지시각) 미국 연예 매체 버라이어티와 인터뷰를 진행했다.

리사는 2025년 코첼라 솔로 무대를 앞두고 연습생 시절 블랙핑크 멤버들과 함께 노래를 따라하다 인종차별적 비속어인 '니**'라는 단어를 사용하는 모습이 담긴 영상이 유출돼 곤욕을 치른 바 있다. 당시 소속사였던 YG엔터테인먼트(이하 YG)의 만류로 이 사건에 대한 입장을 밝히지는 않았지만, 영상 유출범은 리사에게 살해 협박까지 했었다고.

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리사는 "정말 사과드린다. 그때는 몰랐지만 이제는 그 점(인종차별적 표현)에 대해 배웠으며 다시는 그런 일을 하지 않을 것이다. 그 모든 현실이 슬펐다. 퍼포먼스에 집중하고 싶어도 사건이 벌어졌고 통제할 수도 없었다. 하지만 이겨냈다"라고 털어놨다.

리사는 13세 때 4000여명의 경쟁자를 제치고 YG에 합류, 최초의 비한국인 연습생이 됐다. 5년간 음주, 연애, 운전면허, 친구와의 만남이 모두 제한되는 혹독한 트레이닝을 받고 2016년 블랙핑크로 데뷔했다. 블랙핑크는 K팝 대표 걸그룹으로 글로벌 팬들의 사랑을 받았지만, 왕관의 무게는 무거웠다. 리사는 항상 세팅된 삶을 보여줘야 했고 비밀 연애를 해야했다. 25세가 될 때까지 클럽 한번 가보지 못했다고. 그러다 2024년 YG와의 전속계약이 종료되고 1인 기획사 라우드를 설립하면서 리사는 인생 2막을 맞았다.

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이 시절에 대해 리사는 "춤 노래 랩 언어 연습에만 집중했다. 우리 모두 가수로 데뷔하는 것만 생각했다. 당시 우리가 어렸기 때문에 회사도 우리를 보호하려 했던 것 같다. 멤버들과는 정말 재미있었다고 얘기한다. 잠도 제대로 못잤지만 새로운 걸 만들고 연습하고 배운, 정말 멋진 시절이었다"고 회상했다.

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매달 진행된 월말 평가에 대해서도 "쉬운 일은 아니지만 그런 경험이 지금의 나를 만들었다. 친구들이 떠나는 모습을 보는 건 마음 아프고 슬펐지만 그런 경험을 통해 성장하고 인생을 배운다. 많은 사람들 앞에서 무대를 하고 언제든 탈락할 수 있다는 건 부담이었지만 재미도 있었다. 지금도 당시 영상을 보면 우리가 그 모든 안무를 만들고 해냈다는 게 정말 대단하다는 생각이 든다"고 털어놨다.

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새로운 도전에 대해서는 "처음에는 조금 무서웠다. 아무도 무엇을 해야한다고 말해주지 않았고 어떤 길을 갈지 내가 직접 선택해야 했다. 하나씩 해나가며 자신감도 많이 생겼고 많은 걸 배웠다"고 말했다.

리사는 1억명이 넘는 팔로워를 거느린 글로벌 슈퍼스타다. 그만큼 그의 2막을 응원해주는 팬들도 많았지만, 반대로 근거 없는 비난을 쏟아내거나 색안경을 낀 사람도 많았다. 리사는 "쉽지 않았다. 처음엔 힘들었지만 결국 나는 그들의 의견을 통제할 수 없다. 내가 누구이고 뭘 하는지만 알면 충분하다. (악플) 생각을 하지 않으려 노력한다. 건강에 좋지 않다"고 전했다.

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특히 리사는 "내가 50세가 되어도 블랙핑크를 하고 싶다. 지금은 각자 솔로 활동을 하고 있지만 우리는 언제나 함께"라며 블랙핑크에 대한 애정을 드러냈다.

리사의 홀로서기를 그린 대큐멘터리 '올웨이즈 라리사'는 14일 토론토국제영화제에서 최초 공개됐다. 10월 12일 극장에서도 개봉한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com