김정화, 13번째 카페 오픈…가맹비까지 전부 공개 "좋은 회사 만나는 것도 특권"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김정화 유은성 부부가 13번째 카페를 오픈했다.

15일 김정화의 유튜브 채널에서는 '정신없이 흘러간 오픈 첫날. 알리스타커피 신길점 오픈 비하인드&궁금해하시던 질문 답변!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김정화는 "오늘은 정말 특별한 날이다. 오늘 저희 13번째 매장이 오픈하는 날"이라며 유은성과 자축했다. 김정화는 "오늘 이사님과 제가 축하해 드리러 매장을 방문할 예정이다. 제가 오늘 스페셜 바리스타로 신길점에 오시는 손님들을 맞이하려 한다. 제가 맛있게 커피를 내려드릴 것"이라 예고했다.

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매장에 도착한 김정화 부부는 정신없이 일을 하며 손님들을 맞이했다. 다른 프랜차이즈와의 차별점에 대해 김정화는 "저희가 가맹을 하시게 되면 아프리카 우간다의 에이즈 걸린 아이 한 명, 신길동 주변의 어려운 아이 한 명과 결연을 한다. 한 지점당 아이 한 명, 한국 아이 한 명을 도울 수 있는 거다. 그게 저희의 가장 큰 차별점인 거 같다"며 "그래서 드시는 손님들도, 운영하시는 점주님도, 저희 본사도 커피 한 잔의 가치가 커피 한 잔의 가치가 아니라 그 가치를 뛰어 넘는 한 잔이라 생각한다"고 밝혔다.

점주들이 가맹문의할 때 가장 많이 하는 질문은 "얼마 드냐"라고. 유은성은 "15평 기준 8천만 원 정도 보시면 되고 장비랑 인테리어 모든 거 다해서. 그리고 다른 브랜드를 많이 알아보신 분들은 추가 비용이 얼마가 드냐고 물어본다"며 "다 매출에 대한 걸 궁금해한다. 평균 매출에 대한 건 정보 공개서에 다 나와있어서 말씀 드리고 상권 분석도 저희가 해드린다"고 밝혔다.

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마지막으로 예비 가맹점주들에게 두 사람은 "저는 자부할 수 있는 건 좋은 회사를 만나는 것도 점주님들의 특권이고 좋은 점주님을 만나는 것도 저희 회사의 특권이라 생각한다. 보람 있는 사업장을 운영하고 싶으시면 저희가 적극 도와드리겠다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com