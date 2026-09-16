이경실 모녀 "딸·아들 대하는 게 달라" 지적 댓글에 쿨한 반응 "다 부러워해" ('우리엄마')

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[스포츠조선 이우주 기자] '우리엄마 이경실'을 함께 하고 있는 이경실 손수아 모녀가 채널 댓글을 읽는 시간을 가졌다.

15일 공개된 유튜브 채널 '우리엄마 이경실'에서는 두 사람이 기차로 부산 여행을 다녀오는 이야기가 담겼다. 기차 안에서부터 티격태격 모녀 캐미를 보여준 이경실, 손수아는 일정을 모두 마무리하고 숙소에서 편한 차림으로 채널에 올라온 댓글들을 읽었다.

최근 업로드된 남해 편에 '경실이모 성격이니 저 숙소 버틴 거다. 8할은 싸우고 나왔을 것 같다'는 댓글에 대해 이경실은 직접 대댓글을 달았음을 밝히며 "어른이고 바르게, 소신 있게 살아오신 게 보였다. 자꾸 얘기 나누다 보니 귀엽고 재미있었다"고 자신의 대댓글을 소개했다.

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손수아에 대한 칭찬 댓글도 많이 보였다. '수아 목소리가 매력적이다' '수아 개성있고 매력적이다'는 댓글들에 대해 이경실은 "예쁘진 않다는 말이다"라고 꼬집었고, 손수아는 "나도 예쁘단 얘기는 잘 못 듣는다"고 인정하며 "매력 있으면 됐지 예쁘기까지 해야 하냐"고 발끈하기도 했다. '저런 딸 있었으면 좋겠다'는 댓글에는 손수아가 "이건 내 성질을 몰라서 그렇다"고 답해 웃음을 줬다.

'아들과 딸을 대하는 느낌이 다르다'는 댓글에서는 이경실 손수아 두 사람 모두 당연하다는 듯 빵 터지게 만들기도 했다. 실제 이경실은 아들 손보승에게 다소 엄격하지만 딸 손수아와는 친구처럼 지내고 있다. 손수아는 "아들만 있는 집에서 특히 부럽다고 하시는 분들이 많더라"고 하자 이경실 역시 "모녀간에 여행하는 걸 다들 하고 싶어 하시는데 실행을 못해서 그러신가 보다"고 말했다. 이에 대해 손수아도 "나도 유튜브를 시작하기 전에 정말 엄마랑 여행을 다니고 싶었다. 앞으로 더 열심히 돌아다녀야겠다. 사명감이 생긴다"며 '우리엄마 이경실' 콘텐츠에 고마움을 전하기도 했다.

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이날 이경실과 손수아는 부산을 여행하며 이홍렬이 추천해준 베트남 음식점에서 식사를 하고, 해리단길를 찾아 골목골목 풍경을 구경하며 길을 걷다 계획에 없던 쇼핑을 하며 시간을 보냈다. 길에 뽑기 매장을 보며 "보승이가 '유자식 상팔자' 나온 출연료를 다 뽑기에 갖다 바쳤다. 그래서 지금 뽑기를 엄청 잘한다"는 TMI를 들려주기도 했다.

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두 사람은 다정하게 함께 부산을 다니면서도 서로의 이야기는 듣지 않고 본인이 하고 싶은 얘기를 하는 모습, 사소한 것에 서로를 향해 잔소리를 늘어놓는 모습 등 자연스러운 모녀 캐미를 보여줬다.

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'우리엄마 이경실'은 이경실 손수아 모녀가 여행, 취미, 체험 등을 공유하며 엄마와 딸만이 가질 수 있는 일상적 공감을 브이로그 형식으로 담은 유튜브 채널이다. 엄마 이경실을 바라보는 딸 손수아의 시점으로 진행되는 콘텐츠로 모녀 관계에서만 만들어지는 따뜻하고 유쾌한 캐미를 담았다.

wjlee@sportschosun.com