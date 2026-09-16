변요한X노재원, 진짜 '타짜' 됐다…1분 안에 알아보는 홀덤 영상 공개

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'가 변요한과 노재원이 직접 나선 홀덤 소개 영상을 공개했다.

영상에는 타짜로 활약한 변요한과 노재원이 직접 등장해 작품의 소재인 홀덤을 짧게 정리해준다. 기존 '타짜' 시리즈들이 그랬듯 규칙을 몰라도 작품을 즐기는 데 문제가 없다는 것을 두 배우가 직접 보여주는 영상이다. 설명은 간단하다. 손에 쥔 카드 두 장과 바닥에 깔리는 공유 카드 다섯 장을 합쳐 가장 높은 다섯 장의 조합을 만들면 된다. 영상은 대표 족보 세 가지를 화면으로 짚어주며 처음 접하는 관객도 바로 따라올 수 있게 구성했다.

설명을 마친 두 배우는 "어때요, 쉽죠?"라고 물은 뒤 나머지는 작품에서 확인하라는 말로 영상을 맺는다. 마지막에 더해진 "추석은 타짜!"라는 인사가 개봉을 앞둔 기대를 끌어올린다. 특히 이 영상은 영화 개봉 후 홀덤에 대한 흥미가 생긴 관객들이 직접 찾아보는 재미도 있을 것으로 보인다.

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'타짜: 벨제붑의 노래'는 제작 단계부터 카드의 세계를 몰라도 관객들이 몰입하고 즐길 수 있도록 설계하는 것이 중요한 과제였다. 홍진호, 라드팍 등 프로 포커 플레이어와 함께 모든 패를 현실적으로 설계했고 규칙을 모르는 관객도 승패가 한눈에 보이도록 장면을 구성했다. 카드를 처음 접하는 관객도 부담 없이 극장을 찾을 수 있는 이유다.

한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연했고, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 23일 개봉.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com