김수현 저격해서 1억7천만원 벌었다...김세의 '범죄수익' 환수 추진

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[스포츠조선 김준석 기자] 검찰이 배우 김수현에 대한 의혹을 제기해 명예훼손 등 혐의로 구속기소된 김세의 가로세로연구소 대표의 범죄수익 환수에 나섰다.

검찰이 파악한 광고 수익만 최소 1억1500만원에 달했다.

15일 법조계에 따르면 서울중앙지검 범죄수익환수부는 지난 10일 김 대표가 소유한 토지에 대한 추징보전 등기를 완료했다.

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추징보전은 피고인이 확정판결을 받기 전 범죄수익으로 의심되는 재산을 임의로 처분하지 못하도록 동결하는 조치다.

검찰은 구속수사 단계부터 가로세로연구소 법인의 후원금 계좌 전부를 추적하고 회사 관계자들을 참고인으로 조사했다. 김 대표를 상대로 한 재산조회도 진행했다.

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조사 결과 검찰은 김 대표가 김수현 관련 명예훼손 혐의를 받는 콘텐츠를 통해 얻은 후원금이 최소 5440만원, 광고 수익이 최소 1억1500만원에 이르는 것으로 파악했다. 두 금액을 합친 범죄수익 추산액은 총 1억6940만원이다.

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앞서 경찰은 김 대표의 범죄수익을 544만원으로 산정해 추징보전을 신청했다. 검찰이 이를 법원에 청구했지만 법원은 지난 6월 부동산 가치에 비해 수익금이 적고 보전 필요성이 부족하다는 이유로 기각했다.

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이후 검찰 범죄수익환수부는 관련 부서와 협업해 후원금 계좌 추적과 관계자 조사 등을 벌였고, 범죄수익 규모를 1억6940만원으로 다시 산정했다. 검찰은 이를 토대로 추징보전을 재청구해 법원의 인용 결정을 받아냈다.

김 대표는 유튜브 방송 등을 통해 김수현이 고 김새론과 미성년자 시절부터 교제했고, 채무 변제 압박이 고인의 사망에 영향을 미쳤다는 취지의 주장을 제기한 혐의 등을 받는다.

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지난 11일 서울중앙지법 형사합의26부 심리로 열린 첫 공판준비기일에서 김 대표 측은 모든 혐의를 부인했다. 정보통신망법상 명예훼손 혐의에 대해서도 방송에서 언급한 내용이 허위 사실이 아니라고 주장하며 무죄를 선고해 달라는 입장을 밝혔다.

김 대표 측은 국민참여재판을 희망한다는 뜻도 재차 밝혔다. 이에 김수현 측은 국민참여재판이 감정적인 여론전으로 이용될 가능성을 우려한다는 의견을 재판부에 전달했다.

다만 이번 추징보전은 향후 유죄 판결과 추징 명령에 대비해 김 대표의 재산 처분을 제한한 조치다. 범죄수익 환수나 추징이 최종 확정됐다는 의미는 아니다.

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narusi@sportschosun.com