전현무, 곽범과 무슨 일 "악연으로 시작된 사이, 신경전 있어" ('전현무계획4')

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[스포츠조선 이우주 기자] '전현무계획4' 전현무-곽튜브가 곽범-김지유와 함께 전주의 '찐맛'을 파헤친다.

18일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 12회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '전주의 아들-딸' 곽범-김지유와 만나 현지인들이 즐겨 찾는 '전주 터줏대감 노포' 먹트립이 나서는 현장이 공개된다.

이날 전주에 뜬 전현무는 "여기만 오면 마음이 경건해진다. 조용하고 좋은 동네"라며 남다른 애정을 드러낸다. 이어, "오늘의 '먹친구'는 둘 다 전주 분"이라며 '최고점 개그맨' 곽범과 '예능 블루칩' 김지유를 소개한다. 곽범은 곧장 자신이 살던 동네의 튀김 맛집을 자랑하며 당당한 '곽범 계획'을 가동시킨다. 튀김을 맛있게 먹던 중 곽튜브가 불현듯 곽범의 패션을 칭찬하자, 전현무는 "살 빠지니까 정우성 씨 닮았는데?"라고 치켜세워 현장을 웃음바다로 만든다.

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화기애애한 분위기 속 전현무는 "두 분 다 '전주부심'이 엄청나다던데?"라고 운을 뗀다. 곽범은 전주 소울푸드인 비빔밥과 콩나물국밥의 알짜배기 현지인 맛집 정보를 툭 터놔 감탄을 자아낸다. 이후 곽범과 김지유가 전주에 20년 정도 살았다고 하자, 전현무는 "그런데 이 집은 모를 걸?"이라고 자신하더니 60년 전통의 '우족탕' 노포로 이들을 데려간다. 맛집에 도착한 곽범과 김지유는 "우리가 여길 어떻게 몰랐지?"라며 '동공지진'을 일으킨다. 그런 뒤 두 사람은 "현무 선배가 먼저 나서주면 우리도 같이 섭외하겠다"면서 조심스레 식당에 입장한다.

우여곡절 끝에 섭외에 성공한 네 사람은 메뉴를 주문한다. 이때 곽범이 수육을 '소(小) 사이즈'로 시키려 하자, 전현무는 "관리하네~"라며 웃는다. 곽범은 "아니다. 그럼 큰 거 시키자"고 말까지 더듬으며 당황스러워한다. 곽튜브는 곧장 "두 분이서 싸우는 거냐?"고 예리하게 묻는다. 전현무는 "사실 우리가 악연으로 시작된 사이다. 신경전이 있다"고 깜짝 고백한다. 곽범 역시 "비화가 있다"면서 '무큐리'에게 밀렸던 서러운 '개콘' 시절을 소환한다. 그러면서 그는 "그때가 유일한 기회였는데…"라고 씁쓸하게 웃어 짠내를 풍긴다.

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과연 전현무와 곽범 사이의 악연 에피소드가 무엇일지 궁금증이 치솟는 가운데, 전주 토박이들도 몰랐던 우족탕의 정체는 18일(금) 밤 9시 10분 MBN·채널S '전현무계획4' 12회에서 확인할 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com