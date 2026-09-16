‘-44kg’ 김신영, 6주 만에 요요 왔다더니…홈쇼핑서 포착된 깜짝 근황

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 김신영이 한층 푸근해진 모습으로 홈쇼핑에 등장해 눈길을 끌었다. 한때 체중을 절반 가까이 감량하며 대표적인 '다이어트 유지어터'로 불렸던 만큼 달라진 근황이 더욱 시선을 모았다.

김신영은 15일 자신의 SNS를 통해 홈쇼핑 생방송 현장을 공개했다. 공개된 모습에서 김신영은 파란색 셔츠 차림으로 큼지막한 갈비를 집어 들고 먹방을 펼쳤다. 음식을 앞에 두고 망설임 없이 한입 가득 먹는 모습에서는 과거 철저한 식단 관리로 유명했던 모습과는 또 다른 분위기가 느껴졌다.

무엇보다 눈길을 끈 것은 달라진 체형이었다. 김신영은 과거 88kg에서 44kg까지 감량한 뒤 오랜 기간 체중을 유지하며 다이어트 성공의 대표 사례로 꼽혀왔다. 그러나 최근에는 이전보다 살이 오른 모습으로 방송에 등장하면서 이른바 '요요 근황'이 연이어 화제가 되고 있다.

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김신영 역시 자신의 몸 변화를 숨기지 않았다. 그는 최근 방송을 통해 14년 동안 유지했던 몸이 불과 6주 만에 다시 돌아왔다고 솔직하게 밝히며 달라진 몸 상태를 직접 언급했다. 오히려 예전처럼 체중 숫자에 집착하기보다 먹고 싶은 음식을 즐기는 모습도 자주 보여주고 있다. 특히 이번 홈쇼핑에서는 큼지막한 갈비를 직접 들고 맛을 보는 장면까지 공개되며 변화가 더욱 선명하게 드러났다. 한때 철저한 자기관리와 소식으로 화제를 모았던 김신영이 이제는 먹방까지 자연스럽게 소화하며 전혀 다른 매력을 보여주고 있는 셈.

김신영은 최근 14년 동안 진행해 온 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'에서도 잠시 자리를 비운 상태다. 약 3개월간 DJ 활동을 쉬며 자신이 설립한 IP 회사 정비와 미뤄왔던 일들을 처리하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

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라디오 부스를 잠시 떠난 사이 홈쇼핑 생방송에서 뜻밖의 모습으로 포착된 김신영. 44kg 감량 성공 이후 오랫동안 유지해온 '다이어트 아이콘'에서 벗어나 한층 편안하고 푸근해진 근황을 보여주면서 그의 달라진 행보에도 관심이 이어지고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com