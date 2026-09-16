고소영·효민, 17살차 뛰어넘은 만취 우정...첫 만남에 동반 필름 '뚝'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고소영과 그룹 티아라 출신 효민이 첫 만남부터 함께 술을 마시다 둘 다 필름이 끊겼던 사연을 공개했다.

고소영은 17살 어린 후배 효민 앞에서 만취한 사실이 "너무 창피했다"고 털어놨다.

지난 15일 고소영의 유튜브 채널에는 효민이 출연한 영상이 공개됐다. 평소 아끼는 동생이라며 효민을 소개한 고소영은 한남동에서 함께 시간을 보내며 사진 촬영법부터 결혼 생활까지 다양한 이야기를 나눴다.

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두 사람이 가까워진 계기도 공개됐다. 고소영은 가족처럼 지내는 엔터테인먼트 업계 지인과 식사하기로 한 자리에 효민이 함께 나오면서 처음 만나게 됐다고 밝혔다.

효민의 첫인상은 단번에 고소영의 마음을 사로잡았다. 고소영은 "성격도 너무 좋고 러블리하고 애교도 많았다"며 첫 만남부터 금세 가까워졌다고 회상했다.

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문제는 술이었다. 두 사람은 처음 만난 날부터 술자리를 함께했고, 고소영은 "그날 술을 너무 많이 마셔서 둘 다 필름이 끊긴 것 같다"고 털어놨다.

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특히 고소영은 처음 만난 후배 앞에서 취한 모습을 보였다는 사실이 민망했다며 "너무 창피했다. 후배 앞에서 이게 뭐지 싶었다"는 취지로 당시 심정을 전했다.

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첫 만남의 기억은 흐릿했지만 두 사람의 인연은 계속됐다. 이후 행사장에서 다시 만나고 공통 지인을 통해 자연스럽게 자리를 함께하면서 점차 가까운 사이로 발전했다.

고소영은 효민을 만날 때마다 즐겁다며 "내가 행복해진다. 약간 복근이 생기는 기분"이라고 남다른 애정을 드러냈다. 효민 역시 두 사람의 성격에 비슷한 점이 많은 것 같다며 공감했다.

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효민은 같은 날 자신의 소셜 계정에도 "언니 호출 긴급 출동. 고소영 유튜브로 모두 출동"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 두 사람이 함께 식사하거나 거울 앞에 나란히 서서 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 효민은 고소영의 사진을 직접 찍어주며 자신만의 촬영 및 보정 노하우를 전수하기도 했다.

두 사람의 각별한 우정은 이전에도 여러 차례 공개됐다. 고소영은 지난해 열린 효민의 결혼식에 참석해 새로운 출발을 축하했고, 이후에도 쇼핑과 장보기를 함께하는 일상을 공개했다.

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고소영은 효민의 신혼집에 직접 담근 김치를 보내기도 했다. 당시 효민은 "소영 언니가 '너희 집에 김치가 없어?'라면서 김치를 담가 보내줬다"며 "너무 맛있어서 아껴 먹고 있다"고 고마워했다.

1972년생인 고소영과 1989년생인 효민은 17살 차이다. 첫 만남부터 함께 필름이 끊기는 강렬한 추억을 남긴 두 사람은 세대를 뛰어넘은 우정을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com