전소연, '저작권료 10억설' 진실 밝힌다...온갖 설에 '정면돌파' ('유행쇼')

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 허경환의 첫 단독 토크쇼 '허경환의 유행어로 행복하쇼'의 두 번째 게스트로 그룹 아이들 소연이 출격한다.

16일 공개되는 티캐스트 E채널 '허경환의 유행어로 행복하쇼'(이하 '허경환의 유행쇼', 제작 티캐스트·NYCC)는 작품이나 성공, 인생 같은 거창한 주제 대신 스타들의 사소한 일상과 의외의 습관을 파고드는 토크 프로그램이다. 첫 게스트로 세븐틴 디노가 출연해 어디에서도 쉽게 들을 수 없었던 다양한 이야기를 털어놓으며 새로운 면모를 보여준 바 있다.

두 번째 게스트로는 아이들의 리더이자 메인 래퍼, 프로듀서로 활약하고 있는 소연이 출연한다. 허경환은 "지금 나오려고 하고 있는데~", "제 유행어 이자뿌쓰요?"라며 '유행어 퍼레이드'로 소연을 맞이한다. 소연은 "저 진짜 유행이고 싶다"며 "여기 오니까 갖고 싶다. 꼭 만들어 달라"고 유행어를 향한 의욕을 드러낸다.

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이와 함께 허경환은 "깍듯하게 해야 할 것이 있다"며 소연과의 과거 인연을 공개한다. 이어 과거 회사를 퇴사하게 된 솔직한 이유를 밝히는데, 소연 역시 신곡 '퇴사할게여'를 언급하며 '허경환의 유행쇼'에 출연하게 된 이유를 털어놓는다.

이날 소연은 '허경환의 유행쇼'를 통해 좀처럼 밝히지 않았던 다양한 이야기를 전한다. 먼저 자신의 키를 둘러싼 여러 설에 대해 시원하게 해명하며 실제 키를 공개하고, 허경환에게도 키를 묻는다. 키에 대한 이야기를 나누던 두 사람은 뜻밖의 공통점을 발견하고 "우리 둘은 같은 DNA를 갖고 있었다"고 말해 웃음을 자아낸다.

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소연을 둘러싼 '저작권료 10억 원 설'의 진실도 공개된다. 다수의 히트곡을 직접 만든 소연은 자신을 둘러싼 저작권료 이야기에 솔직하게 답한다. 이어 최근 주목받고 있는 그룹 리센느의 멤버 미나미와 오디션 프로그램에서 만났던 인연을 언급하며 당시 미나미의 첫인상과 그에게 건넸던 조언도 공개한다.

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아이들의 곡뿐만 아니라 다수의 아티스트에게 곡을 주고 프로듀싱에 참여해 온 만큼 소연의 '프로듀서 시선'에 대한 이야기도 이어진다. 허경환이 "지금 쭉 보고 있는 친구들 중 러브콜을 보내고 싶은, 눈여겨보는 가수가 있냐"고 묻자 소연은 망설임 없이 한 그룹을 지목한다. 과연 소연이 프로듀서로서 러브콜을 보내고 싶은 가수는 누구일지 궁금증을 자아낸다.

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소연의 의외의 일상도 공개된다. 소연은 최근 108배에 도전한 이유부터 어린 시절 절 유치원에 다녔던 독특한 사연까지 털어놓는다. 또 자신은 거짓말을 못한다고 자신 있게 말하지만, 곧바로 이를 번복하며 허경환을 난감하게 해 웃음을 더한다.

내향적인 성격 때문에 자신의 생일 파티에서 먼저 집으로 돌아간 사연도 전한다. 소연은 당시 아이들 멤버들의 반응과 함께 멤버들에게도 말하지 못했던 속마음을 처음으로 털어놓는다.

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특히 소연은 해외에 갈 때마다 반드시 챙겨 다니는 뜻밖의 물건을 '허경환의 유행쇼'에서 최초 공개한다. 이를 들은 허경환은 "올림픽 국가대표들이 하는데"라며 놀라움을 감추지 못한다. 과연 소연이 해외 일정마다 챙기는 물건은 무엇일지, 이 물건을 챙기는 이유는 무엇일지 호기심을 자극한다.

마지막으로 허경환은 소연만을 위한 유행어 만들기에 나선다. 소연이 "살면서 유행어가 있었던 적이 없다"며 기대감을 드러내자 허경환은 화장실에서 연습까지 하고 돌아와 심기일전한 유행어를 선보인다. 이를 들은 소연은 "좋은데요?"라며 만족했다는 후문이다. 과연 '허경환의 유행쇼'에서 소연의 인생 첫 유행어가 탄생할 수 있을까. 어디에서도 쉽게 들을 수 없었던 소연의 솔직한 이야기와 허경환이 야심 차게 준비한 유행어의 정체는 '허경환의 유행쇼'에서 공개된다.

'허경환의 유행쇼'는 '용감한 형사들' 시리즈, '돌싱N모솔', '내새끼의 연애' 등을 선보인 티캐스트 E채널과 '덱스의 냉터뷰', '영케이의 K생존기' 등을 기획·제작한 김나연 PD가 이끄는 NYCC가 함께한다.

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'허경환의 유행쇼'는 매주 수요일 저녁 6시 유튜브 채널 'ggzz'에서 공개된다.

wjlee@sportschosun.com