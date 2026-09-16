'김준호♥' 김지민, 임신 후 술 끊자 '눈에 띄는 변화'..."눈 흰자위! 하얘진다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김지민이 임신 준비와 함께 금주를 시작한 뒤 체감하고 있는 변화를 공개했다.

16일 김지민은 "금주하고 제일 눈에 띄는 변화"라며 달라진 자신의 모습을 전했다.

김지민은 "눈 흰자위! 하얘진다"라며 이전보다 초롱초롱 빛나는 눈빛을 자랑했다.

Advertisement

그는 "임신 준비부터 잠시 갖게 된 금주 기간! 많은 변화를 체감 중!"이라며 직접 느낀 금주의 효과를 나열했다.

김지민은 5가지 변화로 "붓기 쫙쫙 빠짐(임신으로 몸은 찌는데 얼굴 붓기는 쭉쭉 빠짐), 눈알이 맑아짐(계란 흰자 덤벼!), 식도염 없음, 각종 장기 수치 정상화, 혈압 매일 정상, 장이 튼튼해짐 체감! 컨디션 5만 배 좋음"이라고 밝혔다.

Advertisement

그러면서 "또 너무 많은데 생각나는 대로 추가해볼게요!"라며 금주 후 느낀 변화를 계속해서 공유하겠다고 전했다.

Advertisement

한편 김지민과 김준호는 지난해 7월 결혼식을 올렸다. 이후 결혼 1년 만인 지난 7월 임신 소식을 알렸다.

Advertisement

김지민은 첫 시험관 시술을 통해 한 번 만에 임신에 성공했다며 태명을 '두룹이'라고 공개했다. 임신 발표 당시 소속사 측은 김지민이 임신 12주 차라고 밝혔으며, 김지민은 이후 출산 예정 시기가 2027년 2월 초라고 직접 전했다.

지난달 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 두 사람의 2세가 아들이라는 사실도 공개됐다. 당시 초음파 사진을 확인한 김준호와 김지민은 예비 부모가 된 설렘을 드러내며 화제를 모았다.

Advertisement

shyun@sportschosun.com