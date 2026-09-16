'학폭 퇴출' 지수, 필리핀서 새출발 "현지 女와 열애 생각도, 제2의 고향 됐다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 지수가 필리핀에서 새출발한 근황이 공개됐다.

13일(현지시간) 필리핀 토크쇼 '칼루크스(Kalurks)'에서는 배우 지수가 게스트로 출연했다.

필리핀에서 활동한지 2년이 된 지수는 "제 마음은 살짝 필리핀 사람이 됐다. 사실 2년 정도 됐고 이제 이 곳이 제2의 고향처럼 느껴진다"고 밝혔다.

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MC는 지수에게 "정말 잘생기셨다. 많은 필리핀 여성들이 당신에게 매력을 느낀다"며 "필리핀 여성이 아름답다고 생각하시냐. 필리핀 여성과 데이트할 수 있냐는 뜻"이라 물었다. 이에 지수는 "저는 열려있다. 국적을 따지는 편이 아니다. 사랑은 어디서든 올 수 있는 것"이라 밝혔다. 이에 MC는 여성 MC를 가리키며 "이런 필리핀 여성과 데이트할 수 있냐"고 물었고 지수는 "왜 안 되겠냐. 정말 아름다우시다"라고 밝혔다.

한편, 배우 지수는 2021년 KBS2 '달이 뜨는 강' 방영 도중 학폭 의혹이 불거져 중도 하차했다. 이후 소속사와 전속계약을 종료하며 국내 활동을 중단한 지수는 필리핀으로 건너가 배우 활동을 이어가고 있다. 최근에는 필리핀 액션 드라마 'Taskforce Firewall'에 출연했다.

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wjlee@sportschosun.com