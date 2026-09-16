28기 현숙·영식, 장거리 극복 못하고 결별 "아이들 더 정들기 전에 각자의 자리로"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 영식과 현숙이 결별했다.

현숙은 16일 SNS 댓글로 영식과의 결별을 인정했다. 두 사람은 최근 SNS와 유튜브 등에 있던 서로의 흔적을 지워 결별설이 불거졌던 바.

"영식님과 헤어졌냐"는 질문에 현숙은 "네. 좋은 사람이었고 행복했다. 그래서 더 늦기 전에 더 정들기 전에 각자의 자리로 돌아가기로 했다. 서로의 앞날은 진심으로 응원하려 한다"고 밝혔다. 결별을 아쉬워하는 팬에게는 "결말은 그럴 수 있지만 서로 충분히 대화 후에 선택했다. 그동안 응원해주셔서 감사하다"고 밝혔다. 서로의 흔적을 지운 이유에 대해서는 "지우는 게 서로 매너라고 생각한다"고 밝혔다.

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'나는 솔로' 28기 돌싱 특집에 출연한 현숙과 영식은 방송이 끝난 후인 지난 3월 뒤늦은 열애를 고백했다. 인천, 광주를 오가며 장거리 연애를 이어온 두 사람은 재혼 생각까지 있다고 할 정도로 깊은 관계를 이어왔으나 결국 결별을 선택했다.

한편, 28기 영식은 도시계획 엔지니어로 고3 딸을 키우고 있다. 플로리스트인 28기 현숙은 '나는 솔로'를 통해 부동산 경매가 취미라고 밝힌 바 있다. 이혼 후 세 자녀를 키우는 현숙은 40평대 아파트, 오피스텔, 상가를 보유 중이라 밝혀 화제가 됐다.

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wjlee@sportschosun.com