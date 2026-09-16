구혜선, 사고친 '셀프 숏컷' 통했다...눈썹칼로 싹둑 '뜨거운 반응'

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 구혜선이 파격적인 숏컷 헤어로 변신한 근황을 공개해 화제를 모으고 있다.

16일 구혜선은 "예쁘게 봐주셔서 감사합니다. 여전히 예쁘다는 말을 들으면 설레어요"라며 팬들의 뜨거운 반응에 감사한 마음을 전했다.

그간 긴 머리를 고수해온 구혜선은 최근 파격적인 컷 헤어로 변신해 눈길을 끌었다.

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앞서 지난 13일 구혜선은 "사고쳤어요. 혼자서"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

특히 구혜선은 눈썹칼로 직접 머리카락을 자른 것으로 알려져 더욱 화제를 모았다.

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듬성듬성 다소 거친 느낌으로 잘린 머리였지만, 구혜선 특유의 청순한 면모를 더욱 강조하는 듯한 헤어스타일이 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

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팬들은 "너무 예쁘다", "뭔들 너무 잘 어울린다", "훨씬 예쁘다" 등의 반응을 보이며 구혜선의 새로운 헤어스타일을 반겼다.

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한편 구혜선은 성균관대학교 영상학과를 졸업한 뒤 카이스트(KAIST) 대학원에 진학하며 학업에도 도전했다. 최근에는 직접 개발한 제품들을 잇따라 시장에 선보이며 벤처 사업가로서 활동 영역을 넓히고 있다.

shyun@sportschosun.com