장윤정, 친모와 끝나지 않은 악연...'사기혐의' 1심 실형 불복 항소

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 장윤정의 이름을 내세워 지인에게 투자금 명목으로 3100만원을 받아 가로챈 혐의로 실형을 선고받은 모친 육모 씨가 1심 판결에 불복해 항소했다.

16일 스타뉴스 보도에 따르면 육씨는 지난 15일 사기 혐의 사건의 1심 재판부에 항소장을 제출했다. 구체적인 항소 이유는 알려지지 않았다.

앞서 서울동부지법 형사2단독은 지난 10일 사기 혐의로 구속기소된 육씨에게 징역 10개월을 선고했다.

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재판부는 "공소사실이 모두 유죄로 인정된다"며 "범행의 수법과 결과 등을 고려하면 죄질이 불량하고 가볍지 않다"고 밝혔다.

이어 "피해가 회복되지 않았고 향후에도 회복될 것으로 보이지 않는다"며 "과거 실형을 선고받은 전력이 있고 최근에도 사기죄로 약식명령을 받은 사실은 불리한 정상"이라고 지적했다.

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다만 육씨가 모든 범행을 인정하고 반성하고 있는 점과 경제활동이 여의찮은 상황, 나이와 범행 동기 및 경위 등을 종합적으로 고려해 형량을 정했다고 설명했다.

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육씨는 2024년 9월부터 2025년 8월까지 지인에게 딸 장윤정을 언급하며 투자를 권유한 뒤 세 차례에 걸쳐 총 3100만원을 받아 가로챈 혐의로 재판에 넘겨졌다.

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육씨와 장윤정은 과거 금전 문제로 갈등을 빚은 뒤 절연한 것으로 알려졌다. 그러나 육씨는 피해자에게 장윤정과 관련된 투자인 것처럼 이야기하며 돈을 받은 것으로 조사됐다.

검찰은 지난달 27일 열린 결심공판에서 육씨에게 징역 1년 6개월을 구형했다. 검찰은 "유사한 수법으로 사기죄 실형을 선고받은 전력이 있는데도 다시 범행했다"며 "피해 금액이 적지 않고 피해 역시 회복되지 않았다"고 구형 이유를 밝혔다.

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수사 과정에서 육씨의 소재가 한동안 파악되지 않아 수사가 중지된 사실도 드러났다. 휴대전화 사용 내역과 신용카드 이용 내역 등을 통해서도 행방을 확인하지 못했던 것으로 알려졌다.

검찰은 이를 두고 "수사에 협조적이었던 것으로 보이지 않는다"고 지적했다. 재판부가 주거지를 묻자 육씨는 현재 지인의 집을 주거지로 등록했지만 "계속해서 거주하는 곳이 없다"고 답했다.

구속 상태로 재판에 넘겨진 육씨는 선고 당일 푸른색 수의를 입고 법정에 출석했다. 굳은 표정으로 징역 10개월 선고를 듣던 그는 재판이 끝난 뒤 결국 흐느끼며 눈물을 보였다.

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육씨 측은 재판에서 공소사실을 모두 인정했다. 변호인은 "잘못을 깊이 반성하고 있다"며 "동종 전과가 있음에도 다시 범행을 저질러 입이 열 개라도 할 말이 없다"고 선처를 호소했다.

범행 동기에 대해서는 생활비와 카드 대금이 필요했고, 편취한 돈도 생활비 등으로 사용했다고 설명했다. 육씨 역시 최후진술에서 "피해자와 가족들에게 정말 잘못했다"며 눈물을 흘렸다.

육씨는 1심 선고를 앞두고 법원에 세 차례 반성문을 제출한 것으로 확인됐다.

육씨는 2018년에도 지인에게 빌린 4억여원을 갚지 않은 혐의로 구속된 전력이 있다. 육씨가 항소장을 제출하면서 해당 사건은 2심에서 다시 판단을 받게 됐다.

narusi@sportschosun.com