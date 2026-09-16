'2026 프로야구GO!', 추억의 스타들 레전드로 합류…승격전도 확대

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모바일 야구게임 '2026 프로야구GO!'에 프로야구 팬들에게 익숙한 과거 스타들이 대거 합류한다. 각 구단의 전성기를 함께했던 선수들이 레전드 등급으로 추가되면서 선수 수집과 덱 구성에 새로운 선택지가 생겼다.

해긴은 16일 '2026 프로야구GO!' 정기 업데이트를 진행하고 신규 레전드 선수와 함께 승격전 콘텐츠 확대, 추석 이벤트, 편의성 개선 등을 적용했다고 밝혔다.

이번 업데이트에는 OB 김형석, 롯데 손민한·김응국, 삼성 박한이, 해태 장채근, LG 김동수, 빙그레 유승안, SK 정대현, 키움 밴헤켄 등이 레전드 선수로 추가됐다. KT 쿠에바스·황재균·로하스, NC 해커·루친스키 등 각 구단에서 활약했던 선수들도 새롭게 합류했다. 신규 선수 추가와 함께 성장 콘텐츠인 '승격전'도 확대됐다. 하드 난이도에 2000년부터 2014년까지 신규 스테이지가 열렸으며, 이에 따라 스테이지 랭킹 보상 구간도 늘어났다.

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추석을 앞두고 한가위 이벤트도 시작한다. '황금 주사위 보드게임' 이벤트를 통해 게임을 플레이하며 다양한 보상을 획득할 수 있다.

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게임 이용 과정에서의 불편을 줄이기 위한 개선도 적용됐다. FA 시즌 카드의 선수 사진이 이용자가 설정한 팀 덱에 맞춰 표시되도록 변경됐으며, 로스터와 선수 관리 등 선수 사진이 노출되는 콘텐츠 전반에 적용됐다.

이번 업데이트는 새로운 콘텐츠를 대거 추가하기보다 실제 프로야구에서 기억할 만한 활약을 펼친 선수들을 레전드로 확장하고, 기존 성장 콘텐츠의 플레이 범위를 넓히는 데 초점이 맞춰졌다. 특히 구단별 추억의 선수들이 추가되면서 특정 시절의 팀을 재현하려는 이용자들의 수집 재미도 커질 것으로 보인다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com