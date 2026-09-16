"돈 너무 따졌나"...전원주, 제작진 하차 공지 돌연 삭제 '갈등 봉합?'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 전원주의 유튜브 채널에서 기존 제작진의 하차를 알렸던 공지글이 삭제됐다.

전원주가 출연료 인상 문제로 제작진과 갈등이 있었다고 밝힌 뒤 "다시 시작할 것"이라고 예고한 만큼, 채널 재가동을 위한 움직임이 아니냐는 관측이 나온다.

16일 오전 9시 기준 전원주의 유튜브 채널 '전원주인공' 게시물에서 기존 제작진의 하차 공지를 찾아볼 수 없다. 현재는 전원주가 고관절 수술을 마치고 복귀했다는 약 3주 전 게시물이 최신 공지로 남아 있다.

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앞서 '전원주인공'을 개설 때부터 제작·운영해 온 제작진은 지난달 24일 채널을 떠난다고 발표했다.

당시 제작진은 "채널 개설부터 지금까지 제작 및 운영했던 제작진이 더 이상 '전원주인공' 채널을 제작하지 않게 돼 인사드린다"며 "구독자분들과 전원주 선생님 덕분에 즐겁고 행복한 1년을 보냈다"고 밝혔다.

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구체적인 하차 이유가 공개되지 않으면서 전원주의 건강이상설과 제작진과의 불화설 등이 제기됐다.

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이에 제작진은 이튿날 "제작진과 소속사의 단순 계약 종료"라며 "전원주 선생님은 건강하며 채널은 소속사에서 재정비해 다시 시작할 예정"이라고 추가로 설명했다.

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이후 전원주가 직접 출연료 문제를 언급하면서 제작진 하차를 둘러싼 배경이 수면 위로 떠올랐다.

전원주는 지난 11일 배우 사미자의 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에 출연해 "내가 이것을 좀 올리려고 했더니 제작진이 그만두겠다고 해서 '그냥 하자'고 했다"고 말했다. 손가락으로 돈을 뜻하는 모양을 만들면서 출연료 인상을 요구했다가 제작진과 갈등을 빚었다는 취지로 설명한 것이다.

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그는 "이제 너무 돈을 따지면 안 되겠다는 생각이 들었다"며 "다시 시작할 것"이라고 유튜브 활동 재개 의사도 밝혔다.

'전원주인공'은 전원주의 소속사가 소유하고 외주 제작사가 제작을 담당해 온 채널로 알려졌다. 채널의 평균 조회수와 제작 인력 등을 고려하면 손익분기점을 넘기기 쉽지 않은 구조에서 출연료 인상 논의가 제작비 갈등으로 이어졌다는 주장도 나왔다.

다만 출연자가 채널 성장에 따라 출연료 재협상을 요구하는 것 자체는 정당한 권리라는 시각도 있다. 전원주의 요구가 기존 제작진 하차의 유일한 원인이었는지 역시 공식적으로 확인된 것은 아니다.

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소속사 측은 앞서 기존 채널을 유지한 채 재정비를 거쳐 가을께 새 콘텐츠를 선보일 예정이라고 밝혔다. 전원주 역시 기존 제작진과 다시 함께하고 싶다는 뜻을 내비친 것으로 전해졌다.

이런 상황에서 제작진 하차 공지까지 삭제되면서 양측이 갈등을 봉합하고 다시 제작에 나서는 것 아니냐는 추측이 제기되고 있다. 다만 기존 제작진의 복귀 여부나 새로운 영상의 공개 일정은 아직 공식 발표되지 않았다.

'전원주인공'은 현재 약 11만5000명의 구독자를 보유하고 있다.

narusi@sportschosun.com