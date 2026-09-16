'애니팡3'도 벌써 10년…위메이드플레이, 10주년 기념 이벤트 5종

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모바일 퍼즐게임 '애니팡3'가 출시 10주년을 맞았다. 위메이드플레이는 10년간 서비스를 이어온 '애니팡3'를 기념해 경품부터 게임 아이템까지 다양한 혜택을 제공하는 이벤트를 마련했다.

위메이드플레이는 16일 '애니팡3' 출시 10주년을 맞아 5종의 사은 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 10주년 응모, 당신의 버튼, 해피 케이크, 빙글뱅글 돌림판, 캐릭터 컬렉션 등으로 구성했으며, 이벤트는 오는 10월 6일까지 이어진다.

가장 눈길을 끄는 것은 경품 이벤트인 '10주년 응모'다. 퍼즐 플레이를 통해 획득한 응모권을 여러 차례 사용할 수 있으며, 루이비통 가방과 반클리프 아펠 펜던트를 각각 1명에게 증정한다. 커피 기프티콘 210개도 준비했으며, 100회 이상 응모한 이용자에게는 10주년 한정판 캐릭터를 제공한다.

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퀴즈와 미션을 활용한 이벤트도 마련했다. '당신의 버튼'에서는 양자택일 퀴즈에 참여하면 유료 아이템을 받을 수 있으며, '해피 케이크'에서는 퍼즐을 플레이하며 10주년 축하 케이크를 완성하는 방식으로 보상을 획득할 수 있다.

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'빙글뱅글 돌림판'에서는 돌림판을 돌려 게임 재화를 얻을 수 있고, '캐릭터 컬렉션'에서는 믹키와 핑키 등 10주년 기념 캐릭터를 수집하며 보상을 받을 수 있다.

10주년을 맞은 '애니팡3'는 오리지널 애니팡 시리즈의 세 번째 작품으로, 퍼즐판의 애니팡 프렌즈를 조작해 회전팡과 직선팡 등 특수 블록을 만들며 플레이하는 방식이다. 10년 동안 3개 시즌과 1만2000여개의 퍼즐 스테이지를 선보이며 장기 서비스 게임으로 자리 잡았다.

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이중현 '애니팡3' 개발 PD는 "이번 이벤트는 10주년을 기념해 다양한 혜택과 콘텐츠를 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 준비했다"며 "행사 기간 중 신규 에피소드와 특수 블록 등 정규 업데이트도 선보일 예정"이라고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com